Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ и в дальнейшем будет планировать теракты, подобные, который был во Львове. По его словам, правоохранители должны быть готовы к таким вызовам.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.
- Алексей Махринский — заместитель командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи",
- Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации,
- Павел Лакийчук — руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ",
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,
- Сергей Евтушок — народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики,
- Николай Томенко — политический и общественный деятель,
- Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014).
Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. Сначала в центре города прогремел один мощный взрыв, а после приезда правоохранителей — еще один.
В результате погибла 23-летняя полицейская, а еще 25 человек получили ранения. Незадолго вероятную исполнительницу преступления задержали. Правоохранители подозревают 33-летнюю жительницу Ровенской области. По месту жительства женщины провели обыски.
После этой ситуации в ОП задумались над ограничением работы Telegram. Отмечается, что подобные ресурсы систематически использует враг, чтобы вербовать террористов и управлять их действиями.