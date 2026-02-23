Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ и в дальнейшем будет планировать теракты, подобные, который был во Львове. По его словам, правоохранители должны быть готовы к таким вызовам.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Махринский — заместитель командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи",

Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации,

Павел Лакийчук — руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ",

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций,

Сергей Евтушок — народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики,

Николай Томенко — политический и общественный деятель,

Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. Сначала в центре города прогремел один мощный взрыв, а после приезда правоохранителей — еще один.

В результате погибла 23-летняя полицейская, а еще 25 человек получили ранения. Незадолго вероятную исполнительницу преступления задержали. Правоохранители подозревают 33-летнюю жительницу Ровенской области. По месту жительства женщины провели обыски.

После этой ситуации в ОП задумались над ограничением работы Telegram. Отмечается, что подобные ресурсы систематически использует враг, чтобы вербовать террористов и управлять их действиями.