Российские дроны продолжают быть самым сложным вызовом для украинских военных. Ветерану ГУР МО с позывным "Наум" чудом удалось спастись в Запорожье. Он потерял обе ноги в результате удара, но смог вывезти экипаж из опасной зоны.

Как освобождали Липцы на Харьковщине, какие вызовы появились в Запорожье и о реабилитации после ампутации боец подразделения "Артан" рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Как начался ваш военный путь? Помните свои первые дни на службе?

Мой военный путь начался в 2024 году. Я всегда говорил: "Когда начнется массовая мобилизация, я не буду одним из тех, кого забросят в бусик. Я понимал, что как только речь зайдет обо мне, я возьму и пойду добровольцем. Так и произошло. Подписал контракт с "Артан" ГУР МО".

Сначала был минометчиком. Когда мы расширились, то стал заниматься боевой логистикой. Обеспечивал свое подразделение всем необходимым на позициях.

Первые дни — это было страшно. Это было страшно, хотя нас и готовили. Мы проходили рекрутинг, долго тренировались. Нас максимально приближали к боевым действиям, но все равно ты понимаешь, что это безопасно. Когда я приехал первый раз на позицию, это было уже опасно. Мы приехали и по нам начал стрелять танк. Сейчас я уже понимаю, что он стрелял хаотично, а не конкретно в нас. Но, когда ты слышишь это впервые, то кажется будто оно тебе прям под ноги ложится. Было страшно. Далее несколько суток, акклиматизация, начинаешь разбираться, где и что летит и становится спокойнее.

Ветеран "Наум". Фото: личный архив

Мы знаем, что вы участвовали в операции на Харьковщине. В частности, освобождение Липцов. Какая там была ситуация?

Наша задача заключалась в том, чтобы гасить минометным огнем наступления. Не давать врагу продвигаться и наблазиться к позициям наших штурмовиков. Больше всего нас раздражали коровы. Какая-то бабушка держала 4 или 5 коров и они постоянно лезли к нам. Это, соответственно, скопление. Скопление чего-то и аэроразведка врага начинает понимать, что это все непросто так. Нас очень напрягало, но привыкли.

Результат операции был довольно успешный. Мы тогда отвоевали около 400 гектаров нашей украинской территории.

"Наум" с побратимом на Харьковщине. Фото: личный архив

В дальнейшем вы выполняли задачи в Запорожье. Какие задачи ставили перед вами там?

Как только мы приехали в Запорожье, мои командиры и старшие побратимы между собой обсудили и сказали: "Наумчик, ты уже не минометчик, ты будешь боевым логистом. Вот твоя машина. Вот ключи, на, занимайся".

В первый же выезд мы подорвались. Мы подорвались на "лепестку", но на спущенном колесе выехали потихоньку. Однако, это было не так страшно, как когда появились дроны. Если за минуту не успеваешь разгрузиться, то или меня дрон догонит во время выезда, или сразу при разгрузке может задвухсотить. Это очень трудно. Минута в обычной жизни — это минута. Там — это вечность. Сутки здесь и сутки там —это разные сутки. Здесь можно и неделю прожить и не пережить близко то, что там человек переживает за несколько часов.

Мы бы хотели узнать историю вашего ранения. Что произошло там, в Запорожье?

Там был один отрезок, это где-то посередине между Достепногорском и Каменским, где меня всегда ждал "ждун". Как только я возвращаюсь, он посередине взлетает и начинает за мной гоняться. Перед этим три раза я убегал от него. На четвертый раз — не удалось. Каждый раз на одной и той же точке, плюс-минус 50 метров разницы. Убежать по полю — очень сложно, потому что, если ты успеешь среагировать, то не успеет среагировать твоя машина. Ты не успеешь из колеи выпрячься, ты не сможешь разогнаться так, как это возможно на нормальном покрытии.

"Наум" во время выполнения боевых задач на Запорожье. Фото: личный архив

Это было четыре утра, я осуществлял ротацию своих ребят и надо было забрать двух смежников. Нас было семеро. Туда нас, как всегда, запустили, "ждуна" не было. Когда возвращались я слышу, что ребята из кузова начинают стрелять. Я, конечно, также "наваливаю", но там остается короткий отрезок и поворот. Мне в него надо вписаться, поэтому я должен был затормозить, иначе не влезу. Вылетел бы в "колючку". Я только приторможу и слышу "хлопок". У меня начинает свистеть голова, почти перестаю видеть, чувствую, что кровь по лицу начинает тексты. Я пытаюсь выжать щепление, а его нет. Я прикасаюсь рукой к ноге, а ее нет.

Я наваливаю, стахометр приходит. Газ в пол, третья передача и наступает рассвет. Я знаю, как солнце встает в Запорожье. Есть ли мины в поле или нет — неизвестно, а то, что за нами летит следующая "фпвишка" — факт. Максимум 2-3 минуты и она уже будет возле нас. Прижмурился, газ в пол и полетел к девятиэтажкам. Около 2-3 км я так проехал и уперся. Ребята кричат: "Наум, поехали, поехали". А говорю: "Мы уже приехали, десант, у меня ног нет". Ребята выбежали, а я еще в машине задумался, вылезать или нет... Кому я уже такой безногий нужен? Я уже тогда понял, что дела у меня не добрые. Потом я вспомнил о семьей, о сыне, о жене и ползком через пассажирскую сидушку. Ребят ходячих чуть не догнал с криками: "Меня забыли, меня заберите".

Повезло, что это был противотанковый снаряд, не осколочный, а кумулятивный, что мне ноги не оторвало, а обожгло. Более-менее раны позажигало и не было сильного кровотечения. После этого мы залезли в подвал. Как только мы были там, сразу прилетела следующая ФПВ. То есть, если бы я стал посреди поля, там по нам ударили. Скорее всего нас бы накрыло. Даже без ног я смог ребят вывезти.

После потери ног вы уже прошли курс лечения, реабилитации и протезирования. Возможно помните свои ощущения, когда снова впервые стали на ноги?

Мне тогда дали протезы померить. Я прошелся, хотя и не должен был, потому что понимал, что в ближайшее время мне их никто не даст. Это были невероятные эмоции, но я не смог достаточно насладиться этим моментом.

Протезирование у меня прошло очень быстро. В среднем этот курс длится около 2 месяцев, я прошел его за три недели. Физиотерапевт был шокирован. Но в чем проблема? Я очень долго не мог дойти до этого пути. В основном ребята встают на протезы через 3-4 месяца после ранения. Я ждал восемь, потому что очень долго не могли зажить ноги. Снаружи все заживало, а внутри не могла зарубцеваться кость. Постоянные кровоизлияния, три реампутации, остеофиты. Все это мешало, чтобы я увидел протезы.

Впервые я встал за месяц до Нового года и решил, что на праздник приеду домой к сыну на протезах. Это давало мне силы учиться ходить через "не хочу", через боль. Каждый вечер я приезжал с занятий в процедурный кабинет и мне кололи обезболивающее. Ноги были синие. 29 января я приехал домой уже на протезах.

"Наум" праздновал Новый год вместе с семьей. Фото: личный архив

Мы знаем, что сейчас вы открыли сбор на протезное колено Genium x4. Оно стоит 1 400 000 грн. Расскажите нам, как оно может улучшить вашу жизнь?

У меня протез обычный, механический. Он дает возможность мне стоять горизонтально, но не дает возможности жить полноценно. Электронный протез Genius X4 сделает меня более мобильным человеком. Я смогу ходить в бассейн, другие ребята-ветераны бегают, катаются на велосипеде. Это даст возможность мне спокойно спускаться по лестнице без костылей. Я нуждаюсь в этом протезе для возвращения к активному образу жизни.

Редакция Новини.LIVE призывает поддержать нашего защитника. Поблагодарите воина за защиту и присоединитесь посильным донатом! Это можно сделать по ссылке.

Номер карты банка: 4874 1000 2428 1944

