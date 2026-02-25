Евросоюз принял решение выделить Украине первый транш кредита на 90 млрд евро. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данное решение не может заблокировать Венгрия, что подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 25 февраля

В эфире будут говорить о ситуации в Донецкой области, в частности на Добропольско-Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, планы РФ по захвату области и оценки по цене возвращения оккупированных территорий. Отдельно обсудят проблематику мобилизации и реформ в системе, информационные кампании с использованием ИИ, дефицит ПВО и ход мирного трека, включая дискуссии о территориях и формат привлечения Европы.

Далее в фокусе будет гуманитарная ситуация и последствия четырех лет войны для Харьковщины и тема ВПЛ, а также энергетика: масштаб атак по инфраструктуре, поддержка ЕС, потребности восстановления на 10 лет.

В конце эфира обсуждение посвятят экономическим последствиям войны, оценкам потерь и динамике ВВП, перспективам вступления в ЕС и дискуссии вокруг европейского кредита на 90 млрд евро, который блокирует Венгрия, включая позицию венгерской общины.

Гости эфира:

Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля", офицер секции S3 батальона "Свобода", бригада "Рубеж" НГУ

Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины

Мария Зайцева, основательница БФ "Несокрушимый Харьков", член экспертного совета по правам человека в Харьковской области

Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Иван Ус, главный консультант НИСИ, кандидат экономических наук

Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области

Андрей Подорван, советник начальника Черниговской ОГА

Также стало известно, что Владимир Зеленский обновил состав переговорной группы по вступлению Украины в ЕС и назначил нового переговорщика. Им стал Тарас Качка, который убежден, что у Украины есть все шансы на евроинтеграцию уже в следующем году.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит 20-й пакет санкций против России.