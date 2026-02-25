Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE arrow
ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026
Text

21:32 Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Text

13:11 Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2026
Text

18:00 На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия готовит новые теракты в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

08:00 ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026
Text

21:32 Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Text

13:11 Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Евросоюз принял решение выделить Украине первый транш кредита на 90 млрд евро. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данное решение не может заблокировать Венгрия, что подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 25 февраля

В эфире будут говорить о ситуации в Донецкой области, в частности на Добропольско-Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, планы РФ по захвату области и оценки по цене возвращения оккупированных территорий. Отдельно обсудят проблематику мобилизации и реформ в системе, информационные кампании с использованием ИИ, дефицит ПВО и ход мирного трека, включая дискуссии о территориях и формат привлечения Европы.

Далее в фокусе будет гуманитарная ситуация и последствия четырех лет войны для Харьковщины и тема ВПЛ, а также энергетика: масштаб атак по инфраструктуре, поддержка ЕС, потребности восстановления на 10 лет.

В конце эфира обсуждение посвятят экономическим последствиям войны, оценкам потерь и динамике ВВП, перспективам вступления в ЕС и дискуссии вокруг европейского кредита на 90 млрд евро, который блокирует Венгрия, включая позицию венгерской общины.

Гости эфира:

  • Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля", офицер секции S3 батальона "Свобода", бригада "Рубеж" НГУ
  • Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины
  • Мария Зайцева, основательница БФ "Несокрушимый Харьков", член экспертного совета по правам человека в Харьковской области
  • Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
  • Иван Ус, главный консультант НИСИ, кандидат экономических наук
  • Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области
  • Андрей Подорван, советник начальника Черниговской ОГА

Также стало известно, что Владимир Зеленский обновил состав переговорной группы по вступлению Украины в ЕС и назначил нового переговорщика. Им стал Тарас Качка, который убежден, что у Украины есть все шансы на евроинтеграцию уже в следующем году.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит 20-й пакет санкций против России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:00 Помощь для украинцев с инвалидностью — кто получит в марте

Text

08:00 ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

07:58 Трамп раскритиковал демократов, вспомнив убийство Ирины Заруцкой

07:43 В Украине отмечают День инженерно-авиационной службы ВСУ — подробности

07:30 Пришло уведомление о штрафе в "Резерв+" — что это значит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Единый налог, военный сбор, ЕСВ — на что идут деньги ФЛП в 2026 году

07:01 Переводы в Приват24 — причины проблем с суммами на счетах

06:30 Уход за чужим человеком — когда ТЦК согласует отсрочку

06:25 Гидрометцентр предупредил о новых осадках в Украине сегодня

06:12 Налоги при дарении недвижимости — сколько нужно заплатить в 2026 году

08:00 Помощь для украинцев с инвалидностью — кто получит в марте

07:58 Трамп раскритиковал демократов, вспомнив убийство Ирины Заруцкой

07:43 В Украине отмечают День инженерно-авиационной службы ВСУ — подробности

07:30 Пришло уведомление о штрафе в "Резерв+" — что это значит

07:15 Единый налог, военный сбор, ЕСВ — на что идут деньги ФЛП в 2026 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Переводы в Приват24 — причины проблем с суммами на счетах

06:30 Уход за чужим человеком — когда ТЦК согласует отсрочку

06:25 Гидрометцентр предупредил о новых осадках в Украине сегодня

06:12 Налоги при дарении недвижимости — сколько нужно заплатить в 2026 году

06:10 Досрочный выход на пенсию в 50 лет — какие условия в 2026 году

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

20 февраля

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

Text

08:00 ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

24 февраля
Text

21:32 Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Text

13:11 Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

24 февраля 2026 г. 21:32
Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

24 февраля 2026 г. 18:00
Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

24 февраля 2026 г. 17:19
Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

24 февраля 2026 г. 13:11
Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00
Потерял ноги, но спас побратимов - интервью с ветераном ГУР "Наум"

Потерял ноги, но спас побратимов - интервью с ветераном ГУР "Наум"

24 февраля 2026 г. 6:10
На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

23 февраля 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации