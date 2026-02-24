Видео
Видео

Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

24 февраля 2026 г. 21:32

Политики Соединенных Штатов Америки делают важные заявления. Они выступают в Вашингтоне.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир из Вашингтона

Пресс-конференцию проводят сенатор Чак Шумер, а также демократы. Они обсуждают "негативные последствия политики лидера США Дональда Трампа накануне обращения президента к нации".

Напомним, Трамп определил новый дедлайн для завершения войны России против Украины. Речь идет о 4 июля, когда Штаты будут отмечать 250-ю годовщину независимости.

На это уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, для него это новая информация.

