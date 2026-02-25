Украина уже получила часть ракет для систем ПВО Patriot в рамках договоренностей, достигнутых с партнерами на заседании в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый пакет поставок охватывает половину обещанного объема.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 февраля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;

депутат Киевского городского совета, фракция "Батькивщина", (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Алла Шлапак;

депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что 24 февраля президент Зеленский сообщил, что в Украину прибыл большой пакет ракет для противовоздушной обороны.

Ранее глава государства заявлял, что 80% Украины во время атак РФ не имеет систем против баллистических ракет.