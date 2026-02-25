Украина уже получила часть ракет для систем ПВО Patriot в рамках договоренностей, достигнутых с партнерами на заседании в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый пакет поставок охватывает половину обещанного объема.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 февраля.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
- председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
- депутат Киевского городского совета, фракция "Батькивщина", (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Алла Шлапак;
- депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Напомним, что 24 февраля президент Зеленский сообщил, что в Украину прибыл большой пакет ракет для противовоздушной обороны.
Ранее глава государства заявлял, что 80% Украины во время атак РФ не имеет систем против баллистических ракет.