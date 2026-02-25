Видео
Україна
Видео

Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

25 февраля 2026 г. 18:00

Украина уже получила часть ракет для систем ПВО Patriot в рамках договоренностей, достигнутых с партнерами на заседании в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый пакет поставок охватывает половину обещанного объема.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 февраля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
  • председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
  • депутат Киевского городского совета, фракция "Батькивщина", (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Алла Шлапак;
  • депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Напомним, что 24 февраля президент Зеленский сообщил, что в Украину прибыл большой пакет ракет для противовоздушной обороны.

Ранее глава государства заявлял, что 80% Украины во время атак РФ не имеет систем против баллистических ракет.

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров — эфир День.LIVE

25 февраля 2026 г. 13:12
ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

ЕС перечислит Украине кредит на 90 млрд евро — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2026 г. 8:00
Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

24 февраля 2026 г. 21:32
Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

24 февраля 2026 г. 18:00
Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

24 февраля 2026 г. 17:19
Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

24 февраля 2026 г. 13:11
Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00

