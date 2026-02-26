Эфир Ранок.LIVE 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства заявил, что на звонке также присутствовали представители Президента Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
В День сопротивления оккупации Крыма в эфире будут говорить о ситуации на фронте и проблематике рекрутинга и СЗЧ, в частности на фоне темы Starlink и обращений военных. Далее в фокусе будет международный трек: контакты Зеленского с Трампом, переговорные сигналы по территориям и роль лидерского уровня, а также позиции Словакии и Венгрии вокруг "Дружбы" и санкций.
Отдельно обсудят госполитику в отношении молодежи и спорта, работу Верховной Рады во время военного положения, финансовую поддержку и социальные решения от кредита ЕС до индексации пенсий и восстановления тепла.
Гости эфира:
- Руслан Капинус, старший наводчик 2 батареи САДн 54 ОМБр им. Ивана Мазепы, старший солдат
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
- Ирина Борзова, народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики
- Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
- Леся Забуранная, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета
- Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"
- Петр Олещук, политолог
- Сергей Соболев, народный депутат "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ
Напомним, вчера, 25 февраля, Владимир Зеленский поручил СБУ очистить структуру от работников, которые работают не на интересы Украины.
Также Владимир Зеленский рассказал детали о встрече секретаря СНБО Рустема Умерова с посланцами США.