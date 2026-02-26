Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства заявил, что на звонке также присутствовали представители Президента Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 26 февраля

В День сопротивления оккупации Крыма в эфире будут говорить о ситуации на фронте и проблематике рекрутинга и СЗЧ, в частности на фоне темы Starlink и обращений военных. Далее в фокусе будет международный трек: контакты Зеленского с Трампом, переговорные сигналы по территориям и роль лидерского уровня, а также позиции Словакии и Венгрии вокруг "Дружбы" и санкций.

Отдельно обсудят госполитику в отношении молодежи и спорта, работу Верховной Рады во время военного положения, финансовую поддержку и социальные решения от кредита ЕС до индексации пенсий и восстановления тепла.

Гости эфира:

Руслан Капинус, старший наводчик 2 батареи САДн 54 ОМБр им. Ивана Мазепы, старший солдат

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"

Ирина Борзова, народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института

Леся Забуранная, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"

Петр Олещук, политолог

Сергей Соболев, народный депутат "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ

Напомним, вчера, 25 февраля, Владимир Зеленский поручил СБУ очистить структуру от работников, которые работают не на интересы Украины.

Также Владимир Зеленский рассказал детали о встрече секретаря СНБО Рустема Умерова с посланцами США.