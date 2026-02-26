Видео
Видео

Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2026 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава государства заявил, что на звонке также присутствовали представители Президента Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 26 февраля

В День сопротивления оккупации Крыма в эфире будут говорить о ситуации на фронте и проблематике рекрутинга и СЗЧ, в частности на фоне темы Starlink и обращений военных. Далее в фокусе будет международный трек: контакты Зеленского с Трампом, переговорные сигналы по территориям и роль лидерского уровня, а также позиции Словакии и Венгрии вокруг "Дружбы" и санкций.

Отдельно обсудят госполитику в отношении молодежи и спорта, работу Верховной Рады во время военного положения, финансовую поддержку и социальные решения от кредита ЕС до индексации пенсий и восстановления тепла.

Гости эфира:

  • Руслан Капинус, старший наводчик 2 батареи САДн 54 ОМБр им. Ивана Мазепы, старший солдат
  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Ирина Борзова, народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
  • Леся Забуранная, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"
  • Петр Олещук, политолог
  • Сергей Соболев, народный депутат "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ

Напомним, вчера, 25 февраля, Владимир Зеленский поручил СБУ очистить структуру от работников, которые работают не на интересы Украины.

Также Владимир Зеленский рассказал детали о встрече секретаря СНБО Рустема Умерова с посланцами США.

