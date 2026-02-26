Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ расскажет об экономической ситуации в мире. Он также раскроет, во что вкладываться, чтобы сохранить свои деньги.

Посмотреть интервью с Алексеем Кущом можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью с Алексеем Кущом

Среди тем интервью:

Какие изменения нужны в экономике?

Вероятность экономического кризиса в США

О криптовалюте

Может ли начаться большой экономический кризис?

Как подготовиться к кризису?

Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно укреплять свою экономику. По его словам, это одна из главных задач сегодняшнего дня.

Ранее Кущ отметил, что у Украины сейчас нет шансов вернуться к экономическим показателям 2021 года.