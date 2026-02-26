Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ расскажет об экономической ситуации в мире. Он также раскроет, во что вкладываться, чтобы сохранить свои деньги.
Посмотреть интервью с Алексеем Кущом можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Интервью с Алексеем Кущом
Среди тем интервью:
- Какие изменения нужны в экономике?
- Вероятность экономического кризиса в США
- О криптовалюте
- Может ли начаться большой экономический кризис?
- Как подготовиться к кризису?
Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно укреплять свою экономику. По его словам, это одна из главных задач сегодняшнего дня.
Ранее Кущ отметил, что у Украины сейчас нет шансов вернуться к экономическим показателям 2021 года.