Специалистов из Украины могут приобщить к помощи партнеров в Персидском заливе. Премьер Британии Кир Стармер предложил это, чтобы усилить эффективность противодействия иранским дронам.

Об этом и не только говорим в эфире День.LIVE в понедельник, 2 марта.

О чем эфир День.LIVE

Стармер обратился к нации на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Премьер Британии осудил тактику Ирана бить по странам, которые не участвовали в атаках. Он также подчеркнул, что Великобритания предоставит свои военные базы в регионе для Америки.

Кроме того, Стармер высказался о привлечении специалистов из Украины для борьбы с иранскими дронами. Это поможет партнерам в Персидском заливе эффективно сбивать вражеские беспилотники.

Гости эфира:

политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик Виктор Гальчинский;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

социолог Андрей Еременко;

военный обозреватель, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;

историк, эксперт по международным отношениям Шимон Бриман;

экономист, Советник Президента в 2019-2024 годах Олег Устенко;

главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие. Взамен он пообещал им полную амнистию.

Также в CNN сообщили о потерях на Ближнем Востоке с начала войны с Ираном. Речь идет и о гражданских, и о военных.

В то же время лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану. В совместном заявлении говорится, что страны рассматривают возможность присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит атаки на страны, которые не причастны к боевым действиям.