Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

2 марта 2026 г. 13:13

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026
21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

08:00 Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2026
20:16 Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

13:09 Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

Специалистов из Украины могут приобщить к помощи партнеров в Персидском заливе. Премьер Британии Кир Стармер предложил это, чтобы усилить эффективность противодействия иранским дронам.

Об этом и не только говорим в эфире День.LIVE в понедельник, 2 марта.

О чем эфир День.LIVE

Стармер обратился к нации на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Премьер Британии осудил тактику Ирана бить по странам, которые не участвовали в атаках. Он также подчеркнул, что Великобритания предоставит свои военные базы в регионе для Америки.

Кроме того, Стармер высказался о привлечении специалистов из Украины для борьбы с иранскими дронами. Это поможет партнерам в Персидском заливе эффективно сбивать вражеские беспилотники.

Гости эфира:

  • политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
  • глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик Виктор Гальчинский;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • социолог Андрей Еременко;
  • военный обозреватель, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • историк, эксперт по международным отношениям Шимон Бриман;
  • экономист, Советник Президента в 2019-2024 годах Олег Устенко;
  • главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие. Взамен он пообещал им полную амнистию.

Также в CNN сообщили о потерях на Ближнем Востоке с начала войны с Ираном. Речь идет и о гражданских, и о военных.

В то же время лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану. В совместном заявлении говорится, что страны рассматривают возможность присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит атаки на страны, которые не причастны к боевым действиям.

13:42 Выборы в Одессе — возможно ли их проведение и когда ожидаются

13:41 Зеленский объяснил, почему важна четкая дата вступления Украины в ЕС

13:37 Зеленский раскрыл подробности разговора с Фицо — о чем договорились

13:37 Україна обговорює з ЄС конфіскацію суден тіньового флоту РФ — деталі

13:30 Украина обрабатывает запросы на эвакуацию из-за войны в Иране

13:28 Будет ли Украина сбивать дроны в Персидском заливе — заявление Зеленского

13:27 Война в Иране — морские перевозки резко подорожали

13:27 Саудовская Аравия заявила о перехвате дронов у НПЗ Ras Tanura

13:26 Зеленский ответил на угрозы РФ выйти из переговоров из-за Донбасса

13:25 Напряжение вокруг Ирана обвалило рынки и подтолкнуло цены на нефть — детали

Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026 г. 8:00
Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

27 февраля 2026 г. 21:30
Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

27 февраля 2026 г. 21:00
Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

27 февраля 2026 г. 18:04
Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

27 февраля 2026 г. 13:16
Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026 г. 8:00
Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

26 февраля 2026 г. 20:16
В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

26 февраля 2026 г. 18:00

