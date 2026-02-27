Видео
Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

27 февраля 2026 г. 18:04

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно возможных сроков окончания полномасштабной войны. Он отметил, что есть "окно возможностей" для достижения мира до осени 2026 года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 февраля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Недавно Владимир Зеленский очертил возможные последствия в случае передачи России части украинских территорий в обмен на мир.

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп скоординировали позиции относительно путей завершения полномасштабной войны России против Украины.

