Україна
Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

27 февраля 2026 г. 13:16

18:00 В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда может закончиться полномасштабная война России против Украины. По его словам, есть "окно возможностей" для достижения мира до осени 2026 года.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 27 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко;
  генеральный директор YASNO Сергей Коваленко;
  инженер-программист, соучредитель компании Rovertech, один из разработчиков "КНРО Змей" Борис Дрожак;
  народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко;
  политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
  экономист, финансист Сергей Фурса.

Недавно Зеленский объяснял возможные последствия в случае передачи России части территорий ради мира.

Также стало известно, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали позицию по завершению полномасштабной войны.

Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026 г. 8:00
Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

27 февраля 2026 г. 1:21
Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

Как украинцам сохранить свои деньги — интервью с Алексеем Кущом

26 февраля 2026 г. 20:16
В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

В Женеве продолжаются переговоры США и Украины — эфир Вечір.LIVE

26 февраля 2026 г. 18:00
Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Рубио сделал важное заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

26 февраля 2026 г. 13:09
Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский провел переговоры с Трампом — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2026 г. 8:00
Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

25 февраля 2026 г. 19:00
Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

Украина получила часть ракет для Patriot — эфир Вечір.LIVE

25 февраля 2026 г. 18:00

