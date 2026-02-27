Президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда может закончиться полномасштабная война России против Украины. По его словам, есть "окно возможностей" для достижения мира до осени 2026 года.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 27 февраля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко;

генеральный директор YASNO Сергей Коваленко;

инженер-программист, соучредитель компании Rovertech, один из разработчиков "КНРО Змей" Борис Дрожак;

народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко;

политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;

экономист, финансист Сергей Фурса.

Недавно Зеленский объяснял возможные последствия в случае передачи России части территорий ради мира.

Также стало известно, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали позицию по завершению полномасштабной войны.