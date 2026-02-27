Президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда может закончиться полномасштабная война России против Украины. По его словам, есть "окно возможностей" для достижения мира до осени 2026 года.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 27 февраля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко;
- генеральный директор YASNO Сергей Коваленко;
- инженер-программист, соучредитель компании Rovertech, один из разработчиков "КНРО Змей" Борис Дрожак;
- народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко;
- политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
- экономист, финансист Сергей Фурса.
Недавно Зеленский объяснял возможные последствия в случае передачи России части территорий ради мира.
Также стало известно, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласовали позицию по завершению полномасштабной войны.