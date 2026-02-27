Ведущая Настя Рейн провела интервью с народным депутатом от партии "Слуга народа", председателем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Во время разговора обсудили работу Верховной Рады в условиях войны, экономические решения, поддержку бизнеса и социальные вопросы.

Полный выпуск беседы смотрите в пятницу, 27 февраля, на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью с Гетманцевым — основные тезисы

Гость студии заявил, что действующий состав Верховной Рады постепенно исчерпывает свой потенциал, однако подчеркнул: общество ожидает от парламента прежде всего решений, направленных на спасение страны в условиях войны, а не политических споров. По его словам, политические отношения следует выяснять уже в мирное время.

Отдельное внимание депутат уделил экономическим изменениям. Он сообщил, что государство предоставило бизнесу возможность отказаться от второй подписи в первичных документах, что должно упростить ведение хозяйственной деятельности и уменьшить бюрократическую нагрузку.

Также Гетманцев обратил внимание на социальные вызовы. В Украине, по его словам, насчитывается более 160 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью, поэтому государство должно упростить процедуры подтверждения инвалидности и получения соответствующей помощи.

Парламентарий отметил, что уже в марте Верховная Рада может принять в первом чтении законопроект, необходимый для выполнения требований по получению кредита от Международного валютного фонда.

Гетманцев коснулся и темы теневой экономики. Он заявил, что только 22% цветов в Украине импортируются легально, что свидетельствует о значительном уровне нелегального рынка. Также депутат прокомментировал недавние обыски в сети магазинов "Ябко", отметив, что правоохранительные органы должны действовать исключительно в рамках закона.

Отдельно он отметил масштабы разрушений из-за войны - в Украине повреждено или уничтожено около 2,5 миллиона домохозяйств. По его словам, для украинских беженцев ключевыми вопросами остаются обеспечение жильем и возможностью трудоустройства.

Интервью также коснулось международной ситуации и перспектив мирных переговоров, в рамках которых, как отмечалось, всем сторонам вскоре придется принимать окончательные решения.