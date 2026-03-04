Видео
Видео

Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

4 марта 2026 г. 19:00

19:00 Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

18:20 США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

13:11 В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

08:00 Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

19:00 Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

18:20 США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

13:11 В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

08:00 Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

18:15 Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Киев подводит итоги зимы и ее влияния на Троещину, энергетику и инфраструктуру района. Как киевляне справлялись с холодом, перебоями электричества и проблемами транспорта, и что ждет город летом - смотрите в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • председатель Деснянской РГА (районной государственной администрации) в городе Киеве Максим Бахматов;
  • политолог Аббас Галлямов;
  • польский эксперт Петр Кульпа.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги зимы. Он отметил, что страна пережила самую тяжелую зиму за годы войны.

Также глава государства рассказал о комплексном плане защиты энергетических объектов Украины. По его словам, документ предусматривает несколько уровней физической защиты.

