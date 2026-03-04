Киев подводит итоги зимы и ее влияния на Троещину, энергетику и инфраструктуру района. Как киевляне справлялись с холодом, перебоями электричества и проблемами транспорта, и что ждет город летом - смотрите в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

председатель Деснянской РГА (районной государственной администрации) в городе Киеве Максим Бахматов;

политолог Аббас Галлямов;

польский эксперт Петр Кульпа.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги зимы. Он отметил, что страна пережила самую тяжелую зиму за годы войны.

Также глава государства рассказал о комплексном плане защиты энергетических объектов Украины. По его словам, документ предусматривает несколько уровней физической защиты.