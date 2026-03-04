Гостями эфира Ранок.LIVE стали главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий, политолог-международник Тарас Семенюк, первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 годов) Степан Гавриш, политолог Александр Буряченко и специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа, что прекращение войны России против Украины остается одним из главных приоритетов его политики. Он выразил надежду, что мирное урегулирование станет возможным.

"Этот вопрос находится очень высоко в списке", — отметил глава Белого дома.

Напомним, Трамп раскритиковал 46-го лидера США Джо Байдена за помощь Украине. Он подчеркнул, что Киев получал оружие бесплатно.

А украинский лидер Владимир Зеленский назвал Трампа единственным человеком, который может остановить российского диктатора Владимира Путина.