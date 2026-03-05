Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам предоставить опыт сбивания дронов, которые сейчас Иран активно применяет во время войны. Однако в обмен он хочет поставки средств ПВО.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE

В эфире обсудят резкое подорожание топлива, реакцию украинцев на скачок цен и действия Антимонопольного комитета, который обещает проверку рынка, но отмечает, что государство напрямую не регулирует цены.

Отдельный фокус будет на теме обострения боев на Ближнем Востоке. Также будут говорить о роли НАТО и неопределенности относительно применения статьи 5, а еще — как ближневосточная эскалация влияет на переговорный трек Украина-РФ, в частности из-за отсрочки трехсторонней встречи и ожидания новостей по обмену.

Гости эфира День.LIVE

Константин Матвиенко, политический эксперт

Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического центра "Политика"

Виктория Гриб

Игорь Йоффе, адвокат и нотариус, офицер резерва Армии обороны Израиля, военный прокурор

Дмитрий Снегирев

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

Также Владимир Зеленский заявил о рисках сокращения передачи средств ПВО от партнеров.

А в Азербайджане заявили об атаке со стороны Ирана двумя беспилотниками. Пострадал аэропорт и школа.