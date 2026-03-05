Видео
Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

5 марта 2026 г. 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам предоставить опыт сбивания дронов, которые сейчас Иран активно применяет во время войны. Однако в обмен он хочет поставки средств ПВО.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE

В эфире обсудят резкое подорожание топлива, реакцию украинцев на скачок цен и действия Антимонопольного комитета, который обещает проверку рынка, но отмечает, что государство напрямую не регулирует цены.

Отдельный фокус будет на теме обострения боев на Ближнем Востоке. Также будут говорить о роли НАТО и неопределенности относительно применения статьи 5, а еще — как ближневосточная эскалация влияет на переговорный трек Украина-РФ, в частности из-за отсрочки трехсторонней встречи и ожидания новостей по обмену.

Гости эфира День.LIVE

  • Константин Матвиенко, политический эксперт
  • Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического центра "Политика"
  • Виктория Гриб
  • Игорь Йоффе, адвокат и нотариус, офицер резерва Армии обороны Израиля, военный прокурор
  • Дмитрий Снегирев
  • Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

Также Владимир Зеленский заявил о рисках сокращения передачи средств ПВО от партнеров.

А в Азербайджане заявили об атаке со стороны Ирана двумя беспилотниками. Пострадал аэропорт и школа.

14:24 Google раскрыла атаки Coruna против iPhone украинцев

14:20 Экс-главу Белгород-Днестровского суда на Одесчине будут судить

14:10 Эко, био, органик — как отличить натуральный продукт от маркетингового хода

13:57 ВСУ уничтожили позиции и склад боеприпасов оккупантов на ВОТ

13:55 Бахматов объяснил, что мешает Троещине использовать генераторы

13:47 Во Львове стоматолог требовал деньги за отсрочку от армии

13:27 На выезде в Польшу ажиотаж из-за очередей на границе

13:25 Туристический сезон в Одессе под угрозой — опасности с моря

13:17 Изменились ли цены на топливо в Киеве сегодня

13:11 Продажа дачи, купленной по расписке — что говорят юристы

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

2 марта

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2026 г. 8:00
Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

4 марта 2026 г. 19:00
США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

4 марта 2026 г. 18:20
В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

4 марта 2026 г. 13:11
Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

4 марта 2026 г. 8:00
Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

Зеленский заявил о помощи Ближнему Востоку — эфир Вечір. LIVE

3 марта 2026 г. 18:15
Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

3 марта 2026 г. 13:00
Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

3 марта 2026 г. 8:00

