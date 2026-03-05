Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение отправить на Ближний Восток украинских экспертов, которые помогут противодействовать иранским ударным беспилотникам. Такую задачу он дал главе МИД, а также разведке, министру обороны и военным командованием вместе с секретарем СНБО.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 5 марта

В эфире обсудят ситуацию на фронте, в частности риски активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации, отдельные данные о военных преступлениях и применение боеприпасов с химическими веществами. Отдельно поговорят об ударах по целям в районе Новороссийска, событиях в Крыму, подводном разминировании и инцидентах с судоходством в Средиземном море. Также будут говорить об украинских беженцах в ЕС, сценарии возвращения и дискуссию о дефиците рабочей силы и возможной трудовой миграции в Украину.

Далее в фокусе будет обострение боевых действий на Ближнем Востоке, политические сигналы из США и Европы и влияние кризиса на безопасность и переговорный контекст для Украины. В завершение эксперты прокомментируют экономические изменения: какая ситуация на АЗС, рекордные курсы доллара и евро, инфляционные риски, а также что будет с энергетикой.

Гости эфира Ранок.LIVE

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины

Василий Воскобойник, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики"

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что может прекратить досрочно поставки газа в ЕС из-за войны с Ираном.