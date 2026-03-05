Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение отправить на Ближний Восток украинских экспертов, которые помогут противодействовать иранским ударным беспилотникам. Такую задачу он дал главе МИД, а также разведке, министру обороны и военным командованием вместе с секретарем СНБО.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 5 марта
В эфире обсудят ситуацию на фронте, в частности риски активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации, отдельные данные о военных преступлениях и применение боеприпасов с химическими веществами. Отдельно поговорят об ударах по целям в районе Новороссийска, событиях в Крыму, подводном разминировании и инцидентах с судоходством в Средиземном море. Также будут говорить об украинских беженцах в ЕС, сценарии возвращения и дискуссию о дефиците рабочей силы и возможной трудовой миграции в Украину.
Далее в фокусе будет обострение боевых действий на Ближнем Востоке, политические сигналы из США и Европы и влияние кризиса на безопасность и переговорный контекст для Украины. В завершение эксперты прокомментируют экономические изменения: какая ситуация на АЗС, рекордные курсы доллара и евро, инфляционные риски, а также что будет с энергетикой.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат
- Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины
- Василий Воскобойник, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики"
- Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
- Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям
- Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья
Также читайте о том, как украинские дроны завоевывают рынок и как опыт войны в Украине помогает их совершенствовать и вести боевые действия по-новому.
Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что может прекратить досрочно поставки газа в ЕС из-за войны с Ираном.