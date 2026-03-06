Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать с Ираном никакую другую сделку, кроме "безоговорочной капитуляции". После этого Иран начнут возвращать "с грани уничтожения".

Об этом говорим в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 марта.

О чем эфир Вечір.LIVE

Как отметил Дональд Трамп, Иран после восстановления станет экономически сильнее, чем когда-либо прежде. В то же время он подчеркнул, что ни о каком соглашении, кроме полной капитуляции речь не идет.

Гости эфира Вечір.LIVE:

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

народный депутат партии "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;

народный депутат Украины, партии "Европейская Солидарность" София Федина;

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Военная операция в Иране

Украина будет помогать США противодействовать иранским дронам на Ближнем Востоке. Соответствующий запрос Киев получил от Вашингтона, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Решение начать военную операцию в Иране Президент США Дональд Трамп принял вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Разговор между лидерами состоялся 23 февраля.