Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать с Ираном никакую другую сделку, кроме "безоговорочной капитуляции". После этого Иран начнут возвращать "с грани уничтожения".
Как отметил Дональд Трамп, Иран после восстановления станет экономически сильнее, чем когда-либо прежде. В то же время он подчеркнул, что ни о каком соглашении, кроме полной капитуляции речь не идет.
Военная операция в Иране
Украина будет помогать США противодействовать иранским дронам на Ближнем Востоке. Соответствующий запрос Киев получил от Вашингтона, заявил глава государства Владимир Зеленский.
Решение начать военную операцию в Иране Президент США Дональд Трамп принял вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Разговор между лидерами состоялся 23 февраля.