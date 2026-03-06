Видео
Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE
Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

6 марта 2026 г. 18:00

18:00 Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

13:03 МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

08:00 США попросили у Украины помощи на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

20:00 Цены на топливо и война на Ближнем Востоке — интервью с Кущом

18:00 Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина предлагает обмен опытом сбивания дронов на ПВО — эфир День.LIVE

08:00 Украина поможет странам Ближнего Востока в войне — эфир Ранок.LIVE

19:00 Как Киев пережил зиму и ситуация на Троещине — эфир Київський час

18:20 США планируют довести войну в Иране "до конца" — эфир Вечір.LIVE

13:11 В Украине дорожает топливо и растет курс валют — эфир День.LIVE

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать с Ираном никакую другую сделку, кроме "безоговорочной капитуляции". После этого Иран начнут возвращать "с грани уничтожения".

Об этом говорим в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 марта.

О чем эфир Вечір.LIVE

Как отметил Дональд Трамп, Иран после восстановления станет экономически сильнее, чем когда-либо прежде. В то же время он подчеркнул, что ни о каком соглашении, кроме полной капитуляции речь не идет.

Гости эфира Вечір.LIVE:

  • политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • народный депутат партии "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;
  • народный депутат Украины, партии "Европейская Солидарность" София Федина;
  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Военная операция в Иране

Украина будет помогать США противодействовать иранским дронам на Ближнем Востоке. Соответствующий запрос Киев получил от Вашингтона, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Решение начать военную операцию в Иране Президент США Дональд Трамп принял вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Разговор между лидерами состоялся 23 февраля.

