Иран впервые атаковал Азербайджан беспилотниками, в результате чего есть раненые среди гражданских. Один из иранских дронов попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 марта.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- старший научный сотрудник Тель-авивского Университета, политический эксперт Аркадий Мильман;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос;
- народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова;
- экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Напомним, что 4 марта Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции. Силы противовоздушной обороны НАТО сбили цель.
Кроме того, 4 марта Иран атаковал Дубай. Вблизи порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона "Герань-2".