Иран впервые атаковал Азербайджан беспилотниками, в результате чего есть раненые среди гражданских. Один из иранских дронов попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 марта.

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

старший научный сотрудник Тель-авивского Университета, политический эксперт Аркадий Мильман;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос;

народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова;

экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Напомним, что 4 марта Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции. Силы противовоздушной обороны НАТО сбили цель.

Кроме того, 4 марта Иран атаковал Дубай. Вблизи порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона "Герань-2".