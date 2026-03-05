Видео
Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

Иран впервые атаковал Азербайджан — эфир Вечір.LIVE

5 марта 2026 г. 18:00

Иран впервые атаковал Азербайджан беспилотниками, в результате чего есть раненые среди гражданских. Один из иранских дронов попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 марта.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • старший научный сотрудник Тель-авивского Университета, политический эксперт Аркадий Мильман;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос;
  • народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова;
  • экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Напомним, что 4 марта Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции. Силы противовоздушной обороны НАТО сбили цель.

Кроме того, 4 марта Иран атаковал Дубай. Вблизи порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона "Герань-2".

