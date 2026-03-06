На фоне похищения семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, в МИД заявили, что не могут гарантировать безопасность украинцев в связи с произволом венгерских властей.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 6 марта
В эфире обсудят обострение в отношениях с Венгрией после сообщений о похищении семерых граждан Украины и краже имущества государственного банка в Будапеште - на этом фоне в МИД заявили, что не могут гарантировать безопасность украинцев из-за произвола венгерских властей. Также будут говорить о рисках безопасности, международном контексте и энергетике, а отдельно о социальной политике и экономических вызовах, включая волонтерские и оборонные инициативы.
Гости эфира:
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"
- Денис Десятник, командир специального подразделения израильской армии
- Цви Зильбер, главный редактор "Лучшее радио", Израиль
- Денис Дутчак, экономический эксперт, партнер юридической фирмы Truman Legal
- Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина"
- Оксана Жолнович, министр социальной политики 2022-2025 гг, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital
- Даниил Шингельский, военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым"
- Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины"
- Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал угрожать Украине. Источники Новини.LIVE сказали, где Венгрия удерживает похищенные инкассаторские авто "Ощадбанка".