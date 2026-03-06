На фоне похищения семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, в МИД заявили, что не могут гарантировать безопасность украинцев в связи с произволом венгерских властей.

Эфир День.LIVE 6 марта

В эфире обсудят обострение в отношениях с Венгрией после сообщений о похищении семерых граждан Украины и краже имущества государственного банка в Будапеште - на этом фоне в МИД заявили, что не могут гарантировать безопасность украинцев из-за произвола венгерских властей. Также будут говорить о рисках безопасности, международном контексте и энергетике, а отдельно о социальной политике и экономических вызовах, включая волонтерские и оборонные инициативы.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"

Денис Десятник, командир специального подразделения израильской армии

Цви Зильбер, главный редактор "Лучшее радио", Израиль

Денис Дутчак, экономический эксперт, партнер юридической фирмы Truman Legal

Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина"

Оксана Жолнович, министр социальной политики 2022-2025 гг, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital

Даниил Шингельский, военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым"

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины"

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал угрожать Украине. Источники Новини.LIVE сказали, где Венгрия удерживает похищенные инкассаторские авто "Ощадбанка".