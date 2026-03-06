Видео
Видео

МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

6 марта 2026 г. 13:03

На фоне похищения семерых граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, в МИД заявили, что не могут гарантировать безопасность украинцев в связи с произволом венгерских властей.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 6 марта

В эфире обсудят обострение в отношениях с Венгрией после сообщений о похищении семерых граждан Украины и краже имущества государственного банка в Будапеште - на этом фоне в МИД заявили, что не могут гарантировать безопасность украинцев из-за произвола венгерских властей. Также будут говорить о рисках безопасности, международном контексте и энергетике, а отдельно о социальной политике и экономических вызовах, включая волонтерские и оборонные инициативы.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности"
  • Денис Десятник, командир специального подразделения израильской армии
  • Цви Зильбер, главный редактор "Лучшее радио", Израиль
  • Денис Дутчак, экономический эксперт, партнер юридической фирмы Truman Legal
  • Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина"
  • Оксана Жолнович, министр социальной политики 2022-2025 гг, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital
  • Даниил Шингельский, военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым"
  • Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины"
  • Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал угрожать Украине. Источники Новини.LIVE сказали, где Венгрия удерживает похищенные инкассаторские авто "Ощадбанка".

