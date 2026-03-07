В новом проекте Новини.LIVE Архитектура безопасности с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным обсудим новые правила игры на политической арене.

Посмотреть проект Архитектура безопасности можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Архитектура безопасности с Павлом Климкиным

Цель проекта — это объяснять сложные политические и геополитические процессы простым языком и формировать понимание того, как строится безопасность будущего, как другие государства проживали опыт войны и строили безопасное будущее.

Вместе с Павлом Климкиным проанализируем недавние знаковые политические события:

новые правила игры на политической арене;

нефтяная зависимость и как ее побороть;

Мюнхенская конференция по безопасности.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как прошла Мюнхенская конференция по безопасности в феврале. В частности, звучало много важных для Украины заявлений.

А эксперты прогнозируют еще больший рост цены на бензин в ближайшее время. Кроме того, это неизбежно повлияет на цены другой продукции для украинцев.