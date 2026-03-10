Украинские военные активизировали контратаки на юге страны, самые интенсивные бои идут в Запорожской области. Аналитики считают, что такие действия могут сорвать подготовку России к масштабному наступлению весной и летом.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 10 марта.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

прокурор столичной прокуратуры (2014-2025 годы), почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;

дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 годы) Александр Левченко;

военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;

министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан.

Напомним, что 10 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехал в Донецкую область. Во время визита в Донецкую область Сырский принял решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что украинские защитники освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить некоторые населенные пункты.