Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE arrow
Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

10 марта 2026 г. 13:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Text

08:00 США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2026
Text

18:00 Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина будет помогать на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

7 марта 2026
Text

20:00 Новые правила игры на политической арене — Архитектура безопасности

6 марта 2026
Text

21:00 Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Text

18:00 Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 МИД просит украинцев не ехать в Венгрию — эфир День.LIVE

Text

18:00 РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Text

08:00 США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2026
Text

18:00 Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Украинские военные активизировали контратаки на юге страны, самые интенсивные бои идут в Запорожской области. Аналитики считают, что такие действия могут сорвать подготовку России к масштабному наступлению весной и летом.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 10 марта.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • прокурор столичной прокуратуры (2014-2025 годы), почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
  • политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
  • правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
  • дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 годы) Александр Левченко;
  • военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;
  • министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан.

Напомним, что 10 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехал в Донецкую область. Во время визита в Донецкую область Сырский принял решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что украинские защитники освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить некоторые населенные пункты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" предлагает работу женщинам с четкой дикцией

03:10 Формат получения льгот на коммуналку для УБД

02:50 В Украине до сих пор нет юридического термина "жертва войны"

01:03 Бухгалтер воинской части ответит перед судом за присвоение выплат воинов

00:33 Суд вынес женщине с инвалидностью приговор за помощь уклонисту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 Розыск ТЦК без причины, как отменить

00:29 Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал

10 марта

23:57 За минирование Ормузского пролива Трамп обещает Ирану небывалые последствия

23:36 Синоптики прогнозируют завтра тепло, но с дождями

23:07 Какие цены на топливо в Харькове сегодня

03:26 "Азов" предлагает работу женщинам с четкой дикцией

03:10 Формат получения льгот на коммуналку для УБД

02:50 В Украине до сих пор нет юридического термина "жертва войны"

01:03 Бухгалтер воинской части ответит перед судом за присвоение выплат воинов

00:33 Суд вынес женщине с инвалидностью приговор за помощь уклонисту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 Розыск ТЦК без причины, как отменить

00:29 Почеттино рассказал о том, возглавит ли Реал

10 марта

23:57 За минирование Ормузского пролива Трамп обещает Ирану небывалые последствия

23:36 Синоптики прогнозируют завтра тепло, но с дождями

23:07 Какие цены на топливо в Харькове сегодня

18:46 Кобзарь в памяти одесситов, что горожане знают о Шевченко

7 марта

06:33 Цветы накануне 8 марта — как изменились цены в Одессе

6 марта

06:33 8 марта в Одессе — будут ли отмечать украинцы

5 марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

2 марта

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

Text

18:00 РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украинские военные контратакуют на юге — эфир День.LIVE

Text

08:00 США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

9 марта
Text

18:00 Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

РФ планирует выйти из-под санкций из-за войны в Иране — эфир Вечір.LIVE

10 марта 2026 г. 18:00
США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

США отложили переговоры по Украине из-за Ирана — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2026 г. 8:00
Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

Украина получила запросы из-за конфликта в Иране — эфир Вечір.LIVE

9 марта 2026 г. 18:00
Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

Украина направила экспертов для защиты баз США — эфир День.LIVE

9 марта 2026 г. 13:26
Украина будет помогать на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

Украина будет помогать на Ближнем Востоке — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2026 г. 8:00
Новые правила игры на политической арене — Архитектура безопасности

Новые правила игры на политической арене — Архитектура безопасности

7 марта 2026 г. 20:00
Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

Рост цен на бензин и зарплаты — эфир с Гетманцевым

6 марта 2026 г. 21:00
Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

Трамп требует полной капитуляции Ирана — эфир Вечір.LIVE

6 марта 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации