Украинские военные активизировали контратаки на юге страны, самые интенсивные бои идут в Запорожской области. Аналитики считают, что такие действия могут сорвать подготовку России к масштабному наступлению весной и летом.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 10 марта.
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- прокурор столичной прокуратуры (2014-2025 годы), почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
- политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
- правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
- дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 годы) Александр Левченко;
- военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;
- министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан.
Напомним, что 10 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехал в Донецкую область. Во время визита в Донецкую область Сырский принял решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что украинские защитники освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить некоторые населенные пункты.