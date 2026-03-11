Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обращение США к Киеву с просьбой о помощи на Ближнем Востоке имеет важное значение. По его словам, это свидетельствует о том, что Украина имеет весомые позиции и "карты" в международной политике.
Переговоры между Украиной, США и Россией перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Следующий этап встреч должен состояться уже на следующей неделе.
В то же время в пятницу Верховная Рада планирует рассмотреть ситуацию на топливном рынке и обсудить рост цен на топливо.
Гости эфира
- Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
- Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
- Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ;
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
- Оксана Жолнович, экс-министр социальной политики, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
- Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.
Вовлеченность Украины в ситуацию на Ближнем Востоке
Напомним, что 5 марта появилась информация о запросе США к Украине о предоставлении помощи в защите от дронов типа "Шахед" в регионе Ближнего Востока. Тогда Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предоставить необходимые средства и направить специалистов.
Впоследствии, 8 марта, стало известно, что первая группа украинских специалистов отправляется на Ближний Восток. Они будут обучать представителей стран Персидского залива противодействовать беспилотникам.
В понедельник, 9 марта, Зеленский сообщил, что Украина уже направила экспертов по беспилотным технологиям для усиления защиты американских баз в Иордании. Президент также подчеркнул, что Украина готова и в дальнейшем помогать странам Ближнего Востока в сфере безопасности.
Кроме того, глава государства заявлял, что Украина предлагала США заключить соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу американской стороне украинских технологий в области беспилотников.