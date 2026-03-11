Видео
Україна
Видео

Зеленский заявил о преимуществах Украины в мире — эфир День.LIVE
Зеленский заявил о преимуществах Украины в мире — эфир День.LIVE

Зеленский заявил о преимуществах Украины в мире — эфир День.LIVE

11 марта 2026 г. 13:17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обращение США к Киеву с просьбой о помощи на Ближнем Востоке имеет важное значение. По его словам, это свидетельствует о том, что Украина имеет весомые позиции и "карты" в международной политике.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Темы эфира

Переговоры между Украиной, США и Россией перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Следующий этап встреч должен состояться уже на следующей неделе.

В то же время в пятницу Верховная Рада планирует рассмотреть ситуацию на топливном рынке и обсудить рост цен на топливо.

Гости эфира

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Оксана Жолнович, экс-министр социальной политики, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Вовлеченность Украины в ситуацию на Ближнем Востоке

Напомним, что 5 марта появилась информация о запросе США к Украине о предоставлении помощи в защите от дронов типа "Шахед" в регионе Ближнего Востока. Тогда Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предоставить необходимые средства и направить специалистов.

Впоследствии, 8 марта, стало известно, что первая группа украинских специалистов отправляется на Ближний Восток. Они будут обучать представителей стран Персидского залива противодействовать беспилотникам.

В понедельник, 9 марта, Зеленский сообщил, что Украина уже направила экспертов по беспилотным технологиям для усиления защиты американских баз в Иордании. Президент также подчеркнул, что Украина готова и в дальнейшем помогать странам Ближнего Востока в сфере безопасности.

Кроме того, глава государства заявлял, что Украина предлагала США заключить соглашение Drone Deal, которое предусматривает передачу американской стороне украинских технологий в области беспилотников.

