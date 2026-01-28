Видео
Видео

Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечер.LIVE

Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечер.LIVE

28 января 2026 г. 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, которое касалось текущей ситуации энергетике в Харькове, Чернигове, Запорожье и в Сумской области в результате российских атак. Также он анонсировал ответ на удар российской РСЗО по жилому району Запорожья.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Кто в гостях в эфире Вечір.LIVE

Обсуждать актуальные события Украины и мира будут следующие эксперты:

  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета, "Голос", военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • депутат Киевского городского совета, "Европейская Солидарность" (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей) Динара Габибулаева;
  • депутат Киевсовета, "Батькивщина", доктор юридических наук Виталий Нестор;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

Напомним, что Владимир Зеленский во время ежедневного селектора обсудил восстановительные работы в Украине. Он заявил, что Киеву не хватает оперативности в решениях на уровне города.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский сообщил об активной работе над подготовкой соглашения с США. Уже очерчены вопросы, которые требуют дополнительной проработки в рамках будущего документа.

