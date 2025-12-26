Президент Владимир Зеленский рассказал, что мирный план готов на 90%. Он подтвердил встречу с лидером США Дональдом Трампом и заявил, что ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Россию в случае отказа Кремля от конструктивного плана завершения войны. По словам президента, украинская и американская команды уже подготовили первые драфты документов. Встреча на уровне лидеров должна поставить точку в вопросах, которые невозможно решить на уровне советников.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова подписать определенные соглашения. Сейчас Киев ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана.
Также президент объяснил, какие документы из мирного плана готовы. В частности, речь идет о гарантиях безопасности.