Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE
Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2025 г. 8:00

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что в пятницу состоится первое заседание рабочей группы по организации и проведению выборов в условиях военного положения. По его словам, в состав группы войдут по два представителя от всех парламентских фракций и групп, около десяти делегатов от ключевых общественных организаций, а также представители исполнительной власти и силовых структур.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Сегодня утреннюю студию посетят:

  • начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд), полковник Иван Шевцов;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
  • председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, будет ли Владимир Зеленский баллотироваться на второй президентский срок.

А также политтехнолог озвучил возможные сроки президентских выборов.

