Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что в пятницу состоится первое заседание рабочей группы по организации и проведению выборов в условиях военного положения. По его словам, в состав группы войдут по два представителя от всех парламентских фракций и групп, около десяти делегатов от ключевых общественных организаций, а также представители исполнительной власти и силовых структур.

начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд), полковник Иван Шевцов;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

