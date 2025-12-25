Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о мирном плане, выборах и настоящей позиции Соединенных Штатов Америки.
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:10.
Интервью Михаила Подоляка
Среди тем интервью:
- Насколько реально мирное соглашение и когда ожидать завершения войны?
- Выборы президента: пойдет ли Зеленский на второй срок?
- Гарантии безопасности: о чем договорились?
- Вопрос территорий Украины и ЗАЭС
- Численность ВСУ
- Как вернуть в Украину миллионы беженцев?
Напомним, советников бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака переназначили на новые должности. В частности, речь идет о Сергее Лещенко и Михаиле Подоляке.
Ранее Подоляк объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский не может иметь друзей на должности.