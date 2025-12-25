Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о мирном плане, выборах и настоящей позиции Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 20:10.

Интервью Михаила Подоляка

Среди тем интервью:

Насколько реально мирное соглашение и когда ожидать завершения войны?

Выборы президента: пойдет ли Зеленский на второй срок?

Гарантии безопасности: о чем договорились?

Вопрос территорий Украины и ЗАЭС

Численность ВСУ

Как вернуть в Украину миллионы беженцев?

Напомним, советников бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака переназначили на новые должности. В частности, речь идет о Сергее Лещенко и Михаиле Подоляке.

Ранее Подоляк объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский не может иметь друзей на должности.