Вчера вечером, 28 декабря, состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго, во время которой стороны обсудили возможные параметры мирного плана по завершению войны в Украине. В начале переговоров Трамп заявил, что стороны стали на путь к подписанию соглашения, назвал эту войну самой сложной в своем опыте и отметил чрезвычайные усилия Украины и лично Зеленского. Также он подчеркнул, что не имеет никаких дедлайнов по завершению войны, подчеркнув, что его главная цель — чтобы она как можно быстрее закончилась.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 29 декабря

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят актуальную ситуацию на фронте, вызовы безопасности в регионах, в частности на Сумщине и Запорожье, последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также состояние энергосистемы на фоне аварийных отключений.

В фокусе эфира - результаты встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, перспективы завершения войны, экономические и энергетические договоренности, включая идеи инвестиций в ядерную энергетику и майнинг. Отдельно будут говорить о ситуации вокруг ТЦК, безопасности регионов и международном контексте событий.

Антон Лавренюк, подполковник, командир 214 отдельного штурмового батальона

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета

Александр Савченко, экономист, финансист

Сергей Козырь, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал свои переговоры с Путиным и сделал ряд заявлений относительно того, какую выгоду должна якобы получить Украина от подписанного мирного соглашения.

Также глава США высказался относительно того, когда будут трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.