Вчера вечером, 28 декабря, состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго, во время которой стороны обсудили возможные параметры мирного плана по завершению войны в Украине. В начале переговоров Трамп заявил, что стороны стали на путь к подписанию соглашения, назвал эту войну самой сложной в своем опыте и отметил чрезвычайные усилия Украины и лично Зеленского. Также он подчеркнул, что не имеет никаких дедлайнов по завершению войны, подчеркнув, что его главная цель — чтобы она как можно быстрее закончилась.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 29 декабря
Ведущие и приглашенные эксперты обсудят актуальную ситуацию на фронте, вызовы безопасности в регионах, в частности на Сумщине и Запорожье, последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также состояние энергосистемы на фоне аварийных отключений.
В фокусе эфира - результаты встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, перспективы завершения войны, экономические и энергетические договоренности, включая идеи инвестиций в ядерную энергетику и майнинг. Отдельно будут говорить о ситуации вокруг ТЦК, безопасности регионов и международном контексте событий.
- Антон Лавренюк, подполковник, командир 214 отдельного штурмового батальона
- Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета
- Александр Савченко, экономист, финансист
- Сергей Козырь, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации
- Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям
Напомним, Дональд Трамп прокомментировал свои переговоры с Путиным и сделал ряд заявлений относительно того, какую выгоду должна якобы получить Украина от подписанного мирного соглашения.
Также глава США высказался относительно того, когда будут трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.