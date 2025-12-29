Видео
Видео

Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский переговорил с Трампом — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2025 г. 8:00

Вчера вечером, 28 декабря, состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго, во время которой стороны обсудили возможные параметры мирного плана по завершению войны в Украине. В начале переговоров Трамп заявил, что стороны стали на путь к подписанию соглашения, назвал эту войну самой сложной в своем опыте и отметил чрезвычайные усилия Украины и лично Зеленского. Также он подчеркнул, что не имеет никаких дедлайнов по завершению войны, подчеркнув, что его главная цель — чтобы она как можно быстрее закончилась.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 29 декабря

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят актуальную ситуацию на фронте, вызовы безопасности в регионах, в частности на Сумщине и Запорожье, последствия атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также состояние энергосистемы на фоне аварийных отключений.

В фокусе эфира - результаты встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, перспективы завершения войны, экономические и энергетические договоренности, включая идеи инвестиций в ядерную энергетику и майнинг. Отдельно будут говорить о ситуации вокруг ТЦК, безопасности регионов и международном контексте событий.

  • Антон Лавренюк, подполковник, командир 214 отдельного штурмового батальона
  • Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Сергей Козырь, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал свои переговоры с Путиным и сделал ряд заявлений относительно того, какую выгоду должна якобы получить Украина от подписанного мирного соглашения.

Также глава США высказался относительно того, когда будут трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

