Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

25 декабря 2025 г. 18:12

Text

19:00 Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

Минразвития внесло Дружковку Донецкой области к территориям активных боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать компромиссным форматом, который учтет интересы обеих сторон конфликта. В то же время Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 25 декабря.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, глава Advanter Group;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец".

Напомним, что Дружковку Донецкой области внесли к территориям активных боевых действий — жизнь в городе связана с рисками.

Ранее мы также информировали, что советник президента сообщил: Украина не соглашалась на создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

