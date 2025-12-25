Минразвития внесло Дружковку Донецкой области к территориям активных боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать компромиссным форматом, который учтет интересы обеих сторон конфликта. В то же время Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 25 декабря.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Андрей Длигач — доктор экономических наук, глава Advanter Group;

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец".

