Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, дипломат Владимир Пузырко, нардеп пяти созывов ВРУ Юрий Костенко, вице-президент торгово-промышленной палаты Ростислав Коробка, политолог Максим Несвитайлов, историк Сергей Берендеев, нардеп Алексей Леонов и военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что секретарь СНБО и глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров имел контакты с американской стороной и есть договоренности о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне — с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинский лидер анонсировал встречу с Трампом в ближайшие дни.

А 25 декабря Зеленский провел разговор с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.