Україна
Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

26 декабря 2025 г. 13:16

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, дипломат Владимир Пузырко, нардеп пяти созывов ВРУ Юрий Костенко, вице-президент торгово-промышленной палаты Ростислав Коробка, политолог Максим Несвитайлов, историк Сергей Берендеев, нардеп Алексей Леонов и военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что секретарь СНБО и глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров имел контакты с американской стороной и есть договоренности о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне — с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинский лидер анонсировал встречу с Трампом в ближайшие дни.

А 25 декабря Зеленский провел разговор с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2025 г. 8:00
Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

25 декабря 2025 г. 20:10
Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

25 декабря 2025 г. 18:12
Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

25 декабря 2025 г. 13:29
Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

25 декабря 2025 г. 8:00
Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

24 декабря 2025 г. 19:00
Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

Какой следующий шаг по 20-пунктному соглашению — эфир Вечір.LIVE

24 декабря 2025 г. 17:55
Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного соглашения — эфир День.LIVE

24 декабря 2025 г. 13:26

