Президент Украины Владимир Зеленский представил обновленный мирный план на 20 пунктов. Согласно документу, Украина рассматривает возможность вывода войск из восточных областей для формирования демилитаризованной зоны. В то же время Киев настаивает, что такой шаг возможен только при условии соответствующих действий со стороны России.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.
Гости эфира
- командир группы рекрутинга штаба управления 152 Отдельной егерской бригады Любомир Заика;
- командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый;
- народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- профессор НаУКМА, научный советник Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань;
- эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера;
- футуролог Виталий Кулик;
- политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
- народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета Иван Крулько.
Напомним, Владимир Зеленский также допустил проведение референдума в Украине.
А также президент назвал возможные шаги для вступления Украины в Евросоюз.