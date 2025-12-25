Видео
Видео

Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

25 декабря 2025 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский представил обновленный мирный план на 20 пунктов. Согласно документу, Украина рассматривает возможность вывода войск из восточных областей для формирования демилитаризованной зоны. В то же время Киев настаивает, что такой шаг возможен только при условии соответствующих действий со стороны России.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

  • командир группы рекрутинга штаба управления 152 Отдельной егерской бригады Любомир Заика;
  • командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый;
  • народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • профессор НаУКМА, научный советник Фонда "Деминициативы" Алексей Гарань;
  • эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
  • народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета Иван Крулько.

Напомним, Владимир Зеленский также допустил проведение референдума в Украине.

А также президент назвал возможные шаги для вступления Украины в Евросоюз.

