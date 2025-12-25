Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь активно заниматься вопросами, связанными с Украиной, Россией и Китаем. По его словам, именно эти направления требуют первоочередного внимания со стороны американской администрации.
Сегодня студию День.LIVE посетят:
- вице-премьер министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко;
- народный артист Украины Иво Бобул;
- военный аналитик Денис Попович;
- основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
- кандидат политических наук Роман Кисленко;
- специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Напомним, посол США при НАТО рассказал о четырех ключевых документах по переговорам для завершения войны в Украине.
А также президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина и США движутся в направлении подписания мирного соглашения.