Україна
Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

25 декабря 2025 г. 13:29

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь активно заниматься вопросами, связанными с Украиной, Россией и Китаем. По его словам, именно эти направления требуют первоочередного внимания со стороны американской администрации.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Сегодня студию День.LIVE посетят:

  • вице-премьер министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко;
  • народный артист Украины Иво Бобул;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик;
  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Напомним, посол США при НАТО рассказал о четырех ключевых документах по переговорам для завершения войны в Украине.

А также президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина и США движутся в направлении подписания мирного соглашения.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

