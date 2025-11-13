США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. Його заява прозвучала після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 13 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру стали:

Михайло Непран — перший віцепрезидент торгово-промислової палати;

Роман Кичко — адвокат;

Юрій Романюк — голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";

Марія Зайцева — депутат Харківської районної ради;

Ігор Пиць — командир розрахунку роти ударних безпілотних систем;

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга народу";

Ігор Семиволос — директор центру близькосхідних досліджень.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявив, що США прагнуть, аби санкції проти РФ реально працювали. Вашингтон не запроваджує обмеження для Москви, щоб тільки заявити про них.

Водночас 12 листопада Канада запровадила санкції проти РФ. Володимир Зеленський подякував партнерам за підтримку.