Вчора ввечері, 28 грудня, відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у резиденції Мар-а-Лаго, під час якої сторони обговорили можливі параметри мирного плану щодо завершення війни в Україні. На початку переговорів Трамп заявив, що сторони стали на шлях до підписання угоди, назвав цю війну найскладнішою у своєму досвіді та відзначив надзвичайні зусилля України і особисто Зеленського. Також він наголосив, що не має жодних дедлайнів щодо завершення війни, підкресливши, що його головна мета — щоб вона якнайшвидше закінчилася.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 29 грудня

Ведучі та запрошені експерти обговорять актуальну ситуацію на фронті, безпекові виклики в регіонах, зокрема на Сумщині та Запоріжжі, наслідки атак на енергетичну й транспортну інфраструктуру, а також стан енергосистеми на тлі аварійних відключень.

У фокусі ефіру — результати зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, перспективи завершення війни, економічні й енергетичні домовленості, включно з ідеями інвестицій у ядерну енергетику та майнінг. Окремо говоритимуть про ситуацію навколо ТЦК, безпеку регіонів і міжнародний контекст подій.

Антон Лавренюк, підполковник, командир 214 окремого штурмового батальйону

Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Сергій Козир, народний депутат України, партія "Слуга Народу", член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України

Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував свої переговори з Путіним та зробив низку заяв щодо того, яку вигоду має нібито отримати Україна від підписаної мирної угоди.

Також глава США висловився щодо того, коли будуть тристоронні переговори за участі України, США та Росії.