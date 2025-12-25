Відео
Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

25 грудня 2025 р. 15:49

Text

19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Text

17:55 Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про мирний план, вибори та справжню позицію Сполучених Штатів Америки.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 20:10.

Інтервʼю Михайла Подоляка

Серед тем інтервʼю:

  • Наскільки реальна мирна угода та коли очікувати завершення війни? 
  • Вибори президента: чи піде Зеленський на другий термін? 
  • Гарантії безпеки: про що домовилися?
  • Питання територій України та ЗАЕС
  • Чисельність ЗСУ
  • Як повернути до України мільйони біженців?

Нагадаємо, радників колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака перепризначили на нові посади. Зокрема, йдеться про Сергія Лещенка та Михайла Подоляка.

Раніше Подоляк пояснив, чому український лідер Володимир Зеленський не може мати друзів на посаді.

