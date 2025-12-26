Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що у п'ятницю відбудеться перше засідання робочої групи щодо організації та проведення виборів в умовах воєнного стану. За його словами, до складу групи увійдуть по два представники від усіх парламентських фракцій і груп, близько десяти делегатів від ключових громадських організацій, а також представники виконавчої влади і силових структур.

Гості ефіру

Сьогодні до ранкової студії завітають:

начальник прес-служби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін), полковник Іван Шевцов;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

