Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE arrow
Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2025
Text

19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Text

17:55 Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

23 грудня 2025
Text

18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що у п'ятницю відбудеться перше засідання робочої групи щодо організації та проведення виборів в умовах воєнного стану. За його словами, до складу групи увійдуть по два представники від усіх парламентських фракцій і груп, близько десяти делегатів від ключових громадських організацій, а також представники виконавчої влади і силових структур.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні до ранкової студії завітають:

  • начальник прес-служби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін), полковник Іван Шевцов;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації  "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на другий президентський термін.

А також політтехнолог озвучив можливі терміни президентських виборів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — хто отримає 10,8 тис. грн у січні

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

07:25 Пенсії в Україні — хто та які доплати отримуватиме у 2026 році

07:13 Чи захопила РФ командний пункт у Гуляйполі — що кажуть у ЗСУ

07:05 Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

06:30 Відстрочка для догляду — коли ТЦК не має права відмовляти

06:25 Майже всю Україну накриє снігом — прогноз погоди на сьогодні

06:12 Право власності на квартиру і прописка — в чому різниця

06:10 Право на пенсії — як пройти ідентифікацію через телефон

08:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — хто отримає 10,8 тис. грн у січні

07:25 Пенсії в Україні — хто та які доплати отримуватиме у 2026 році

07:13 Чи захопила РФ командний пункт у Гуляйполі — що кажуть у ЗСУ

07:05 Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Відстрочка для догляду — коли ТЦК не має права відмовляти

06:25 Майже всю Україну накриє снігом — прогноз погоди на сьогодні

06:12 Право власності на квартиру і прописка — в чому різниця

06:10 Право на пенсії — як пройти ідентифікацію через телефон

06:01 Клієнти Ощаду платитимуть більше за послуги — нові тарифи

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

Text

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня
Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

25 грудня 2025 р. 20:10
Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

25 грудня 2025 р. 18:12
Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

25 грудня 2025 р. 13:29
Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025 р. 08:00
Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

24 грудня 2025 р. 19:00
Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

24 грудня 2025 р. 17:55
Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

24 грудня 2025 р. 13:26
Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації