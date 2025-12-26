Відео
Україна
На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

26 грудня 2025 р. 17:51

Президент Володимир Зеленський розповів, що мирний план готовий на 90%. Він підтвердив зустріч із лідером США Дональдом Трампом і заявив, що ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Росію у разі відмови Кремля від конструктивного плану завершення війни. За словами президента, українська та американська команди вже підготували перші драфти документів. Зустріч на рівні лідерів має поставити крапку в питаннях, які неможливо вирішити на рівні радників.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 26 грудня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олександр Левченко — дипломат;
  • Юрій Гавриленко — економічний експерт;
  • Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр;
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник;
  • Олександр Толоконніков — заступник голова Херсонської ОВА;
  • Олексій Кучеренко — народний депутат від "Батьківщини";
  • Арсеній Пушкаренко — народний депутат від "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова підписати певні угоди. Наразі Київ щоденно працює над пʼятьма документами у межах мирного плану.

Також президент пояснив, які документи з мирного плану готові. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки. 

