Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Переговори проходять у Флориді.
Подивитися прямий ефір зустрічі Зеленського з Трампом можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Зустріч Зеленського з Трампом
За переговорами Зеленського та Трампа у Флориді можна спостерігати у прямому ефірі. Очікується, що лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.
Нагадаємо, перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
А Зеленський перед переговорами зідзвонився із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.