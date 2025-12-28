Відео
Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

28 грудня 2025 р. 20:00

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Переговори проходять у Флориді.

Подивитися прямий ефір зустрічі Зеленського з Трампом можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Трампом

За переговорами Зеленського та Трампа у Флориді можна спостерігати у прямому ефірі. Очікується, що лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

А Зеленський перед переговорами зідзвонився із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

20:41 Розмова Трампа і Путіна тривала понад годину — що обговорили

20:40 Трамп відповів, як Путін ставиться до мирного плану

20:31 Зеленський зустрічається з Трампом в Мар-а-Лаго — деталі

20:17 Зірка Барселони стане одноклубником Циганкова та Ваната

20:12 Донарахування податку на нерухомість — коли це можливо

20:07 У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

20:01 Трамп готовий представити Конгресу гарантії для України, — ЗМІ

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

19:02 Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським

18:58 На Івано-Франківщині перекинувся автобус — є загиблий та поранені

20:41 Розмова Трампа і Путіна тривала понад годину — що обговорили

20:40 Трамп відповів, як Путін ставиться до мирного плану

20:31 Зеленський зустрічається з Трампом в Мар-а-Лаго — деталі

20:17 Зірка Барселони стане одноклубником Циганкова та Ваната

20:12 Донарахування податку на нерухомість — коли це можливо

20:07 У Києві відбулася акція на підтримку полонених — фоторепортаж

20:01 Трамп готовий представити Конгресу гарантії для України, — ЗМІ

19:02 Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським

18:58 На Івано-Франківщині перекинувся автобус — є загиблий та поранені

18:56 Україна готова відвести війська, але є умова, — Зеленський

