Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Переговори проходять у Флориді.

Подивитися прямий ефір зустрічі Зеленського з Трампом можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Трампом

За переговорами Зеленського та Трампа у Флориді можна спостерігати у прямому ефірі. Очікується, що лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

А Зеленський перед переговорами зідзвонився із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.