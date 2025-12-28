Президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп проводять спільну пресконференцію ввечері 28 грудня. Спілкування з журналістами відбувається за результатами переговорів українськї та американської делегацій на чолі з очільниками країн у Мар-а-Ларго.

Дивіться пресконференцію президентів на Новини.LIVE.

Які результати переговорів Зеленського й Трампа

Глави держави провели двогодинну зустріч за закритими дверима в резиденції Трампа в Мар-а-Ларго у Флориді. Зустріч розпочалася близько 20:00 за київським часом. Тепер відбувається пресконференція за результатами розмови.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський розповів, на які теми поспілкується з Трампом під час зустрічі.

Також президенти зробили кілька заяв перед розмовою. Так, американський лідер розповів як до миру налаштований російський диктатор Володимир Путін.

Додамо, що відомо, хто окрім президентів взяв участь у спілкуванні та чим гостей частував Трамп.