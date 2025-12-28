Відео
Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція
Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

28 грудня 2025 р. 23:30

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

Президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп проводять спільну пресконференцію ввечері 28 грудня. Спілкування з журналістами відбувається за результатами переговорів українськї та американської делегацій на чолі з очільниками країн у Мар-а-Ларго.

Дивіться пресконференцію президентів на Новини.LIVE.

Які результати переговорів Зеленського й Трампа

Глави держави провели двогодинну зустріч за закритими дверима в резиденції Трампа в Мар-а-Ларго у Флориді. Зустріч розпочалася близько 20:00 за київським часом. Тепер відбувається пресконференція за результатами розмови.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський розповів, на які теми поспілкується з Трампом під час зустрічі.

Також президенти зробили кілька заяв перед розмовою. Так, американський лідер розповів як до миру налаштований російський диктатор Володимир Путін.

Додамо, що відомо, хто окрім президентів взяв участь у спілкуванні та чим гостей частував Трамп.

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

23:30 Результати переговорів Зеленського й Трампа — пряма трансляція

20:00 Переговори Зеленського та Трампа — прямий ефір

17:51 На скільки вже готовий мирний план — ефір Вечір.LIVE

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

