Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, дипломат Володимир Пузирко, нардеп пʼяти скликань ВРУ Юрій Костенко, віцепрезидент торгово-промислової палати Ростислав Коробка, політолог Максим Несвітайлов, історик Сергій Берендєєв, нардеп Олексій Леонов та військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що секретар РНБО та очільник української делегації на перемовинах зі США Рустем Умєров мав контакти з американською стороною і є домовленості про зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

"Рустем Умєров доповів про контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, український лідер анонсував зустріч з Трампом найближчими днями.

А 25 грудня Зеленський провів розмову з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.