Україна
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

26 грудня 2025 р. 13:16

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025
20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2025
19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

17:55 Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

13:26 Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

08:00 Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025
20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, дипломат Володимир Пузирко, нардеп пʼяти скликань ВРУ Юрій Костенко, віцепрезидент торгово-промислової палати Ростислав Коробка, політолог Максим Несвітайлов, історик Сергій Берендєєв, нардеп Олексій Леонов та військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що секретар РНБО та очільник української делегації на перемовинах зі США Рустем Умєров мав контакти з американською стороною і є домовленості про зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

"Рустем Умєров доповів про контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, український лідер анонсував зустріч з Трампом найближчими днями.

А 25 грудня Зеленський провів розмову з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

12:39 У Києві затримали кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР

13:16 Зеленський підтвердив зустріч з Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Верховна Рада розпочала підготовку до виборів — ефір Ранок.LIVE

25 грудня
20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

