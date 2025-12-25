Відео
Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський представив оновлений мирний план на 20 пунктів. Згідно з документом, Україна розглядає можливість виводу військ зі східних областей для формування демілітаризованої зони. Водночас Київ наполягає, що такий крок можливий лише за умови відповідних дій з боку Росії.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

  • командир групи рекрутингу штабу управління 152 Окремої єгерської бригади Любомир Заїка;
  • командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий;
  • народний депутат "Батьківщина",  Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • професор НаУКМА, науковий радник Фонду "Демініціативи" Олексій Гарань;
  • експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • політичний консультант, голова Центру політичних студій " Доктрина" Ярослав Божко;
  • народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови з питань бюджету Іван Крулько.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також припустив проведення референдуму в Україні.

А також президент назвав можливі кроки для вступу України до Євросоюзу.

