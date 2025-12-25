Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Мінрозвитку внесло Дружківку Донецької області до територій активних бойових дій. Президент України Володимир Зеленський вважає, що вільна економічна зона на Донбасі може стати компромісним форматом, який врахує інтереси обох сторін конфлікту. В той же час Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 25 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Тарас Боровський — війський юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Нагадаємо, що Дружківку Донецької області внесли до територій активних бойових дій — життя у місті пов’язане з ризиками.

Раніше ми також інформували, що радник президента повідомив: Україна не погоджувалася на створення демілітаризованої зони на Донбасі.