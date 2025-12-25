Відео
Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE
Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

25 грудня 2025 р. 18:12

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

15:49 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2025
19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

17:55 Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

13:26 Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

08:00 Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

23 грудня 2025
18:11 Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

15:49 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2025
19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Мінрозвитку внесло Дружківку Донецької області до територій активних бойових дій. Президент України Володимир Зеленський вважає, що вільна економічна зона на Донбасі може стати компромісним форматом, який врахує інтереси обох сторін конфлікту. В той же час Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 25 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Тарас Боровський — війський юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Нагадаємо, що Дружківку Донецької області внесли до територій активних бойових дій — життя у місті пов’язане з ризиками. 

Раніше ми також інформували, що радник президента повідомив: Україна не погоджувалася на створення демілітаризованої зони на Донбасі. 

18:18 Попередника Андрія Шевченка оголосили в розшук

18:14 У Києві відсутня стратегія розвитку транспорту, — депутат

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

18:10 Різдво в Одесі 100 років тому — яким бачить місто ШІ

18:07 Тисячі дронів для фронта — Україна й Німеччина розширяють серію

17:47 У Києві святкують Різдво колядками та ходою — фоторепортаж

17:37 Ще одне місто на Донеччині визнали територією бойових дій

17:35 Пільги для УБД на комуналку — без якого документа не нададуть

17:35 Виплати військовим — скільки отримуватимуть захисники у 2026 році

17:31 Гул зброї має припинитись — Папа закликав до миру РФ й Україну

18:18 Попередника Андрія Шевченка оголосили в розшук

18:14 У Києві відсутня стратегія розвитку транспорту, — депутат

18:10 Різдво в Одесі 100 років тому — яким бачить місто ШІ

18:07 Тисячі дронів для фронта — Україна й Німеччина розширяють серію

17:47 У Києві святкують Різдво колядками та ходою — фоторепортаж

17:37 Ще одне місто на Донеччині визнали територією бойових дій

17:35 Пільги для УБД на комуналку — без якого документа не нададуть

17:35 Виплати військовим — скільки отримуватимуть захисники у 2026 році

17:31 Гул зброї має припинитись — Папа закликав до миру РФ й Україну

17:23 Полісся оголосило про трансфер зірки однієї зі збірних Європи

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

15:49 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня
19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка
25 грудня 2025 р. 15:49

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

25 грудня 2025 р. 15:49
Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE
25 грудня 2025 р. 13:29

Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

25 грудня 2025 р. 13:29
Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE
25 грудня 2025 р. 08:00

Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

25 грудня 2025 р. 08:00
Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час
24 грудня 2025 р. 19:00

Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

24 грудня 2025 р. 19:00
Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE
24 грудня 2025 р. 17:55

Який наступний крок щодо 20-пунктної угоди — ефір Вечір.LIVE

24 грудня 2025 р. 17:55
Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE
24 грудня 2025 р. 13:26

Зеленський розкрив 20 пунктів мирної угоди — ефір День.LIVE

24 грудня 2025 р. 13:26
Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE
24 грудня 2025 р. 08:00

Україна отримала документи про завершення війни — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2025 р. 08:00
Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE
23 грудня 2025 р. 18:11

Документи про завершення війни вже сформовано — ефір Вечір.LIVE

23 грудня 2025 р. 18:11

