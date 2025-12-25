Відео
Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

25 грудня 2025 р. 13:29

Президент США Дональд Трамп заявив про намір знову активно займатися питаннями, пов'язаними з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, саме ці напрями потребують першочергової уваги з боку американської адміністрації.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні до студії День.LIVE завітають:

  • віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр. В'ячеслав Кириленко;
  • народний артист України Іво Бобул;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик;
  • кандидат політичних наук Роман Кисленко;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, посол США при НАТО розповів про чотири ключові документи щодо переговорів для завершення війни в Україні.

А також президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні та США рухають у напрямку підписання мирної угоди.

