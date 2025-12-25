Президент США Дональд Трамп заявив про намір знову активно займатися питаннями, пов'язаними з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, саме ці напрями потребують першочергової уваги з боку американської адміністрації.
Нагадаємо, посол США при НАТО розповів про чотири ключові документи щодо переговорів для завершення війни в Україні.
А також президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні та США рухають у напрямку підписання мирної угоди.