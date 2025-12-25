Президент США Дональд Трамп заявив про намір знову активно займатися питаннями, пов'язаними з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, саме ці напрями потребують першочергової уваги з боку американської адміністрації.

віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр. В'ячеслав Кириленко;

народний артист України Іво Бобул;

військовий аналітик Денис Попович;

засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик;

кандидат політичних наук Роман Кисленко;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

