Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят совместную пресс-конференцию вечером 28 декабря. Общение с журналистами происходит по результатам переговоров украинской и американской делегаций во главе с руководителями стран в Мар-а-Ларго.

Какие результаты переговоров Зеленского и Трампа

Главы государства провели двухчасовую встречу за закрытыми дверями в резиденции Трампа в Мар-а-Ларго во Флориде. Встреча началась около 20:00 по киевскому времени. Теперь происходит пресс-конференция по результатам разговора.

