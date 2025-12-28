Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция arrow
Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

28 декабря 2025 г. 23:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:30 Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Text

20:00 Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

26 декабря 2025
Text

17:51 На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

25 декабря 2025
Text

20:10 Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

Text

18:12 Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

24 декабря 2025
Text

19:00 Витренко об итогах года и бюджете-2026 — интервью Київський час

Text

23:30 Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Text

20:00 Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

26 декабря 2025
Text

17:51 На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят совместную пресс-конференцию вечером 28 декабря. Общение с журналистами происходит по результатам переговоров украинской и американской делегаций во главе с руководителями стран в Мар-а-Ларго.

Смотрите пресс-конференцию президентов на Новини.LIVE.

Какие результаты переговоров Зеленского и Трампа

Главы государства провели двухчасовую встречу за закрытыми дверями в резиденции Трампа в Мар-а-Ларго во Флориде. Встреча началась около 20:00 по киевскому времени. Теперь происходит пресс-конференция по результатам разговора.

Напомним, что недавно Зеленский рассказал, на какие темы пообщается с Трампом во время встречи.

Также президенты сделали несколько заявлений перед разговором. Так, американский лидер рассказал, как к миру настроен российский диктатор Владимир Путин.

Добавим, что известно, кто кроме президентов принял участие в общении и чем гостей угощал Трамп.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:06 Трамп об экономической зоне на Донбассе — вопрос проблемный

00:02 Россияне расстреляли трех бойцов ВСУ возле Гуляйполя, — DeepState

28 декабря

23:55 Трамп провел переговоры с лидерами ЕС — о чем договорились

23:43 Встреча Зеленского и Трампа — как ее оценили в делегации

23:35 Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине — что заявил

Text

23:30 Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

23:10 Зеленский завершил встречу с Трампом — с кем сейчас говорит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:58 Как завтра будут выключать свет — графики от Укрэнерго

22:49 Конкурент Илона Маска — что известно про компанию Blue Origin

22:40 Известный клуб из топового чемпионата начал переговоры с Динамо

00:06 Трамп об экономической зоне на Донбассе — вопрос проблемный

00:02 Россияне расстреляли трех бойцов ВСУ возле Гуляйполя, — DeepState

28 декабря

23:55 Трамп провел переговоры с лидерами ЕС — о чем договорились

23:43 Встреча Зеленского и Трампа — как ее оценили в делегации

23:35 Трамп разнес ООН за пассивность в войне в Украине — что заявил

23:10 Зеленский завершил встречу с Трампом — с кем сейчас говорит

22:58 Как завтра будут выключать свет — графики от Укрэнерго

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:49 Конкурент Илона Маска — что известно про компанию Blue Origin

22:40 Известный клуб из топового чемпионата начал переговоры с Динамо

22:20 Стало известно, чем Трамп угощает украинскую делегацию

21:33 Отключение света в Одессе — как горожане адаптируются к вызовам

06:38 Переселенцы уже не те — что изменилось в адаптации ВПЛ

25 декабря

22:33 Зимние праздники в Одессе — стоимость отдыха в этом году

24 декабря

19:54 Оставаться под обстрелами — как живут в прифронтовых городах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — рождественские цены на рынке в Одессе

23 декабря

22:33 Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

22 декабря

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

Text

23:30 Результаты переговоров Зеленского и Трампа — прямая трансляция

Text

20:00 Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

26 декабря
Text

17:51 На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

28 декабря 2025 г. 20:00
На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

На сколько уже готов мирный план — эфир Вечір.LIVE

26 декабря 2025 г. 17:51
Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский подтвердил встречу с Трампом — эфир День.LIVE

26 декабря 2025 г. 13:16
Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада начала подготовку к выборам — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2025 г. 8:00
Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

Мирный план и выборы — большое интервью Михаила Подоляка

25 декабря 2025 г. 20:10
Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

Дружковка стала зоной боевых действий — эфир Вечір.LIVE

25 декабря 2025 г. 18:12
Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

Трамп отложил праздники ради переговоров — эфир День.LIVE

25 декабря 2025 г. 13:29
Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

Зеленский представил новый мирный план — эфир Ранок.LIVE

25 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации