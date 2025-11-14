Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Глава государства вывел из него министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 14 ноября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", председатель комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;

Франак Вячорка — Белорусский журналист, медиаэксперт;

Владимир Карпич — и.о. директора Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА;

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Леся Забуранная — председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Олег Постернак — политтехнолог;

Ростислав Ящишин — начальник отделения коммуникации 63 ОМБр.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Раду представление об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Они стали фигурантами коррупционного дела "Мидас".

Обязанности министра энергетики временно будет исполнять заместитель Николай Колесник. В то же время вместо Галущенко сейчас будет работать его заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.