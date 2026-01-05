Президент Украины Владимир Зеленский принял кадровое решение в Службе безопасности Украины, назначив Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ. Бывший руководитель службы Василий Малюк в дальнейшем сосредоточится непосредственно на боевой работе в структуре ведомства.
Гости эфира
- Нина Южанина, народный депутат, "Европейская солидарность"
- Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
- Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного Центра
- Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики
- Ростислав Кравец, адвокат, юрист
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Евгением Хмарой относительно дальнейшего развития и работы СБУ.
А также президент обсудил реформы в Минобороны с Михаилом Федоровым.