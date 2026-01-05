Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

5 января 2026 г. 18:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

3 января 2026
Text

18:15 Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

2 января 2026
Text

17:57 Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025
Text

23:33 Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Text

18:08 Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

3 января 2026
Text

18:15 Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

2 января 2026
Text

17:57 Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский принял кадровое решение в Службе безопасности Украины, назначив Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ. Бывший руководитель службы Василий Малюк в дальнейшем сосредоточится непосредственно на боевой работе в структуре ведомства.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

  • Нина Южанина, народный депутат, "Европейская солидарность"
  • Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
  • Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного Центра
  • Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики
  • Ростислав Кравец, адвокат, юрист

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Евгением Хмарой относительно дальнейшего развития и работы СБУ.

А также президент обсудил реформы в Минобороны с Михаилом Федоровым.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:46 Суши-бизнес заплатил 3,2 млн долларов за одну рыбу на аукционе

18:42 Зеленский и Сибига обсудили ротации в МИД — детали

18:26 Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке — какой срок ему грозит

18:19 Спецоперации и контрразведка — успехи СБУ под руководством Малюка

18:18 Больше денег для медиков и учителей — кому ожидать в 2026

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:16 Фрукты на одесском рынке — как изменились цены в новом году

Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

17:45 Новая финпомощь на детей — где будут выплачивать по 3 000 грн

17:23 Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны — детали

17:13 Квартира біля моря за 35 тис. доларів — варіант в Одесі

18:46 Суши-бизнес заплатил 3,2 млн долларов за одну рыбу на аукционе

18:42 Зеленский и Сибига обсудили ротации в МИД — детали

18:26 Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке — какой срок ему грозит

18:19 Спецоперации и контрразведка — успехи СБУ под руководством Малюка

18:18 Больше денег для медиков и учителей — кому ожидать в 2026

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:16 Фрукты на одесском рынке — как изменились цены в новом году

17:45 Новая финпомощь на детей — где будут выплачивать по 3 000 грн

17:23 Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны — детали

17:13 Квартира біля моря за 35 тис. доларів — варіант в Одесі

17:05 Недвижимость без реестра — можно ли потерять право собственности

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

06:33 Окончание войны в 2026 году — каков прогноз на Одессу и Украину

2 января

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

1 января

18:47 Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

31 декабря 2025

19:47 Пожелания в канун Нового года 2026 — поздравления от одесситов

14:30 В четырех областях массово увольняют людей — где найти работу

07:37 Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

30 декабря 2025

21:32 Новогодние цены на одесском Привозе — что подорожало на праздники

19:33 Скандалы, трагедии и смена власти в Одессе — чем запомнился 2025

Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

3 января
Text

18:15 Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

2 января
Text

17:57 Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

5 января 2026 г. 13:11
Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026 г. 8:00
Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

3 января 2026 г. 18:15
Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

2 января 2026 г. 17:57
Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

2 января 2026 г. 13:02
Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

2 января 2026 г. 8:00
Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

31 декабря 2025 г. 23:33
Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

31 декабря 2025 г. 18:08

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации