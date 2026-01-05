Президент Украины Владимир Зеленский принял кадровое решение в Службе безопасности Украины, назначив Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы СБУ. Бывший руководитель службы Василий Малюк в дальнейшем сосредоточится непосредственно на боевой работе в структуре ведомства.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Нина Южанина, народный депутат, "Европейская солидарность"

Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного Центра

Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики

Ростислав Кравец, адвокат, юрист

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Евгением Хмарой относительно дальнейшего развития и работы СБУ.

А также президент обсудил реформы в Минобороны с Михаилом Федоровым.