В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

7 января 2026 г. 13:00

В Париже продолжаются ключевые переговоры о прочном мире и гарантиях безопасности для Украины. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что первые результаты уже достигнуты, а национальные интересы Украины будут защищены.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE 7 января

В эфире обсудят результаты встречи "Коалиции желающих", готовность документов по гарантиям безопасности для Украины, дальнейшие переговоры в Париже и участие США в мониторинге режима прекращения огня. Гости эфира прокомментируют заявления о послевоенном восстановлении Украины, соглашение об экономическом процветании и реалистичность привлечения сотен миллиардов долларов инвестиций.

Отдельный фокус будет на архитектуре безопасности после войны: численность ВСУ, развертывание многонациональных сил, позиции Франции, Великобритании, Германии, Италии, Швеции и Бельгии. Также на эфире вы услышите о ситуации на фронте: самые горячие направления, удары ССО по тыловым объектам РФ, производство российских дронов и угрозы для Константиновки.

Эксперты эфира будут говорить об аграрном секторе — поддержке фермеров, орошении и ценах на зерно на старте 2026 года. Значительный блок будет посвящен теме ТЦК и мобилизации: нападения на военных, а также проблеме СЗЧ и ее последствиям.

Гости эфира День.LIVE 7 января

  • Андрей Бузаров — политолог-международник
  • Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник
  • Антон Малеев — политолог, исполнительный директор БО "Будь с Украиной"
  • Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр

Напомним, Владимир Зеленский прибыл на Кипр с официальным визитом в среду, 7 января.

Также ранее глава государства подвел итоги от встречи с лидерами стран "Коалиции желающих".

