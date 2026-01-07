В Париже продолжаются ключевые переговоры о прочном мире и гарантиях безопасности для Украины. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что первые результаты уже достигнуты, а национальные интересы Украины будут защищены.
Эфир День.LIVE 7 января
В эфире обсудят результаты встречи "Коалиции желающих", готовность документов по гарантиям безопасности для Украины, дальнейшие переговоры в Париже и участие США в мониторинге режима прекращения огня. Гости эфира прокомментируют заявления о послевоенном восстановлении Украины, соглашение об экономическом процветании и реалистичность привлечения сотен миллиардов долларов инвестиций.
Отдельный фокус будет на архитектуре безопасности после войны: численность ВСУ, развертывание многонациональных сил, позиции Франции, Великобритании, Германии, Италии, Швеции и Бельгии. Также на эфире вы услышите о ситуации на фронте: самые горячие направления, удары ССО по тыловым объектам РФ, производство российских дронов и угрозы для Константиновки.
Эксперты эфира будут говорить об аграрном секторе — поддержке фермеров, орошении и ценах на зерно на старте 2026 года. Значительный блок будет посвящен теме ТЦК и мобилизации: нападения на военных, а также проблеме СЗЧ и ее последствиям.
Гости эфира День.LIVE 7 января
- Андрей Бузаров — политолог-международник
- Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник
- Антон Малеев — политолог, исполнительный директор БО "Будь с Украиной"
- Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Дмитрий Соломчук — народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики
- Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека НААУ
- Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр
Напомним, Владимир Зеленский прибыл на Кипр с официальным визитом в среду, 7 января.
Также ранее глава государства подвел итоги от встречи с лидерами стран "Коалиции желающих".