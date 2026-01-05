Видео
Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении собеседований с претендентами на руководящие должности в пяти областных военных администрациях. Были анонсированы соответствующие кадровые решения в ближайшее время.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Говорить об актуальных событиях в студии будут:

  • Сергей Ярый — капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР;
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ;
  • София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";
  • Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Сергей Дубовик — заместитель председателя ЦИК;
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

Напомним, что Зеленский анонсировал смену руководства в пяти ОВА. Президент провел собеседования с кандидатами на должности.

Ранее мы также информировали, что Зеленский анонсировал ряд важных дипломатических встреч в Европе на следующей неделе. Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру, но готова к обороне.

