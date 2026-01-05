Дональд Трамп заявил, что не считает достоверным утверждением о якобы ударе Украины по резиденции Владимира Путина на Валдае. Общаясь с журналистами, президент США подчеркнул, что сомневается в самом факте такой атаки. Комментируя свои предыдущие резкие высказывания, Трамп уточнил, что не располагает подтвержденной информацией и не верит в версию, распространенную российской стороной. Тем временем Россия осуществила массированный удар по Украине в ночь на 5 января, под атакой оказалось несколько регионов.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Темы День.LIVE 5 января

В эфире обсудят кадровые ротации во власти и силовом блоке, которые анонсировал президент. В частности — назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента, логику этих решений и то, как они могут повлиять на переговорную позицию Украины. Отдельно услышите о возможных выборах после прекращения огня, сроках их подготовки, идее референдума и онлайн-голосования.

Значительное внимание будет уделено международным событиям вокруг Венесуэлы: задержанию Николаса Мадуро в США, реакции американских властей, стран региона и оценке этих событий со стороны Украины.

Также в фокусе будет восстановление страны и экономика: потребность в крупных инвестициях на следующие 10 лет и ключевые вызовы для государства. Обсуждаем ситуацию в энергетике после новых российских ударов, обесточивание Славутича и проблемные точки энергосистемы.

Отдельные блоки посвящены фронту и ситуации с безопасностью: изменения на самых сложных направлениях, планы РФ по Купянску, ситуация на Сумщине. В завершение ведущие проведут разговор о Николаеве: ситуацию с безопасностью, экономические перспективы города, бизнес и социальные проекты.

Приглашенные гости День.LIVE:

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Егор Брайлян — журналист-международник, доцент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии, подполковник

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Сергей Таран — политолог

Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич сделал тревожное заявление относительно водоснабжения.

Также стало известно, что Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя ОПУ.