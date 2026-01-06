В Париже стартовал саммит "Коалиции желающих", в котором принимают участие лидеры европейских государств, представители США, а также руководство Европейского Союза и НАТО. Во французскую столицу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.
Тема эфира
В Париже мировые лидеры встретились на саммите "Коалиции желающих". Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон представит участникам встречи конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. По предварительным оценкам, в случае достижения перемирия численность возможного миротворческого контингента может составлять 15-20 тысяч военных, в то же время отдельные европейские чиновники выражают надежду на развертывание сил до 30 тысяч человек.
Гости эфира
- Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
- Руслан Рохов, политолог
- Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества
- Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании SIC Group USA
- Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля", офицер секции S3 батальона СВОБОДА, бригада РУБЕЖ НГУ
Напомним, ранее был обнародован перечень стран, представители которых примут участие в саммите "Коалиции желающих".
Также президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил свои ожидания от встречи лидеров в Париже.