В Париже стартовал саммит "Коалиции желающих", в котором принимают участие лидеры европейских государств, представители США, а также руководство Европейского Союза и НАТО. Во французскую столицу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Тема эфира

В Париже мировые лидеры встретились на саммите "Коалиции желающих". Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон представит участникам встречи конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. По предварительным оценкам, в случае достижения перемирия численность возможного миротворческого контингента может составлять 15-20 тысяч военных, в то же время отдельные европейские чиновники выражают надежду на развертывание сил до 30 тысяч человек.

Гости эфира

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Руслан Рохов, политолог

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества

Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании SIC Group USA

Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля", офицер секции S3 батальона СВОБОДА, бригада РУБЕЖ НГУ

Напомним, ранее был обнародован перечень стран, представители которых примут участие в саммите "Коалиции желающих".

Также президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил свои ожидания от встречи лидеров в Париже.