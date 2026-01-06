Видео
Україна
Видео

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE
Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

6 января 2026 г. 18:10

Text

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

В Париже стартовал саммит "Коалиции желающих", в котором принимают участие лидеры европейских государств, представители США, а также руководство Европейского Союза и НАТО. Во французскую столицу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Тема эфира

В Париже мировые лидеры встретились на саммите "Коалиции желающих". Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон представит участникам встречи конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. По предварительным оценкам, в случае достижения перемирия численность возможного миротворческого контингента может составлять 15-20 тысяч военных, в то же время отдельные европейские чиновники выражают надежду на развертывание сил до 30 тысяч человек.

Гости эфира

  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
  • Руслан Рохов, политолог
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании SIC Group USA
  • Андрей Кривущенко, позывной "Бородюля", офицер секции S3 батальона СВОБОДА, бригада РУБЕЖ НГУ

Напомним, ранее был обнародован перечень стран, представители которых примут участие в саммите "Коалиции желающих".

Также президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил свои ожидания от встречи лидеров в Париже.

