На встрече стран "Коалиции желающих" в Париже Соединенные Штаты будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Цель встречи - согласовать вклад каждой страны в гарантии безопасности для Украины. Переговоры Коалиции желающих во Франции на уровне лидеров государств состоятся 6 января.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудят лидеры стран "Коалиции желающих". На встрече в Париже обсудят последние детали гарантий безопасности.

Ранее мы также информировали, что Зеленский рассказал, что будут делать войска ЕС в Украине. Они могут мониторить прекращение огня.