Главная arrow Відео arrow Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE arrow
Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026 г. 8:00

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

3 января 2026
Text

18:15 Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

На встрече стран "Коалиции желающих" в Париже Соединенные Штаты будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Цель встречи - согласовать вклад каждой страны в гарантии безопасности для Украины. Переговоры Коалиции желающих во Франции на уровне лидеров государств состоятся 6 января.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Говорить об актуальных событиях в студии будут:

  • командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр позывной "Макар";
  • заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
  • народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский;
  • экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Голомша;
  • эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;
  • военный эксперт Иван Тимочко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудят лидеры стран "Коалиции желающих". На встрече в Париже обсудят последние детали гарантий безопасности.

Ранее мы также информировали, что Зеленский рассказал, что будут делать войска ЕС в Украине. Они могут мониторить прекращение огня.

