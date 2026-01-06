На встрече стран "Коалиции желающих" в Париже Соединенные Штаты будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Цель встречи - согласовать вклад каждой страны в гарантии безопасности для Украины. Переговоры Коалиции желающих во Франции на уровне лидеров государств состоятся 6 января.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.
Гости эфира
Говорить об актуальных событиях в студии будут:
- командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр позывной "Макар";
- заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
- народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский;
- экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Голомша;
- эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;
- военный эксперт Иван Тимочко.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудят лидеры стран "Коалиции желающих". На встрече в Париже обсудят последние детали гарантий безопасности.
Ранее мы также информировали, что Зеленский рассказал, что будут делать войска ЕС в Украине. Они могут мониторить прекращение огня.