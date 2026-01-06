Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж во вторник, 6 января, где встретится с лидерами "Коалиции желающих" и представителями США, чтобы обсудить размещение иностранных войск в Украине после войны и согласовать юридически обязательные гарантии безопасности.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День LIVE

Ведущие обсудят международные переговоры по Украине, роль США и Европы, возможные гарантии безопасности и финансовую поддержку со стороны ЕС. Гости эфира прокомментируют кадровые ротации во власти и силовых структурах, в частности изменения в руководстве СБУ.

В эфире также будет ситуация с безопасностью в Запорожье, последствия российских атак и вопросы эвакуации из прифронтовых общин. Отдельно обсудят события в Венесуэле и их влияние на глобальную политику и энергетические рынки.

Дополнительно в эфире проговорят возможные изменения в выплатах ВПЛ, жилищные ваучеры и льготные ипотеки, а также ситуацию вокруг ТЦК, подготовку и мотивацию военных, состояние оборонной промышленности и ситуацию на границе после праздников.

Приглашенные гости:

Константин Матвиенко — политический эксперт

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"

Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья

Алексей Якубин — кандидат политических наук

Оксана Жолнович — министр соцполитики в 2022-2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук

Денис Ярославский — начальник подготовки за рубежом Управления штурмовых войск ВСУ

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины

Напомним, премьер-министр Дании сделала заявление относительно планов США на Гренландию и объяснила почему это угрожает существованию НАТО.

Также известно, какие пункты рассмотрят на встрече "Коалиции желающих".