Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE arrow
Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

6 января 2026 г. 13:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

3 января 2026
Text

18:15 Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

2 января 2026
Text

17:57 Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж во вторник, 6 января, где встретится с лидерами "Коалиции желающих" и представителями США, чтобы обсудить размещение иностранных войск в Украине после войны и согласовать юридически обязательные гарантии безопасности.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День LIVE

Ведущие обсудят международные переговоры по Украине, роль США и Европы, возможные гарантии безопасности и финансовую поддержку со стороны ЕС. Гости эфира прокомментируют кадровые ротации во власти и силовых структурах, в частности изменения в руководстве СБУ.

В эфире также будет ситуация с безопасностью в Запорожье, последствия российских атак и вопросы эвакуации из прифронтовых общин. Отдельно обсудят события в Венесуэле и их влияние на глобальную политику и энергетические рынки.

Дополнительно в эфире проговорят возможные изменения в выплатах ВПЛ, жилищные ваучеры и льготные ипотеки, а также ситуацию вокруг ТЦК, подготовку и мотивацию военных, состояние оборонной промышленности и ситуацию на границе после праздников.

Приглашенные гости:

  • Константин Матвиенко — политический эксперт
  • Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук
  • Оксана Жолнович — министр соцполитики в 2022-2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук
  • Денис Ярославский — начальник подготовки за рубежом Управления штурмовых войск ВСУ
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины

Напомним, премьер-министр Дании сделала заявление относительно планов США на Гренландию и объяснила почему это угрожает существованию НАТО.

Также известно, какие пункты рассмотрят на встрече "Коалиции желающих".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:12 Представители США прибыли на заседание Коалиции желающих в Париж

13:10 В центре Одессы продаётся действующий ресторан — цена удивляет

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

13:00 Деньги для ВПЛ — кому предоставят на базовые нужды 4,2 тыс. грн

12:58 Пьяцца дель Дуомо на Олимпиаде 2026: главная фанзона Милана

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:45 Зеленский прибыл в Париж на встречу "Коалиции желающих"

12:43 Дания заявила о риске краха НАТО из-за США и Гренландии

12:35 Топовые тарифы Vodafone подорожают — новые цены с 14 января

12:33 Пустые пункты пропуска — необычная ситуация на границе

12:30 Отключение воды в Одессе и области — работа бюветов

13:12 Представители США прибыли на заседание Коалиции желающих в Париж

13:10 В центре Одессы продаётся действующий ресторан — цена удивляет

13:00 Деньги для ВПЛ — кому предоставят на базовые нужды 4,2 тыс. грн

12:58 Пьяцца дель Дуомо на Олимпиаде 2026: главная фанзона Милана

12:45 Зеленский прибыл в Париж на встречу "Коалиции желающих"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:43 Дания заявила о риске краха НАТО из-за США и Гренландии

12:35 Топовые тарифы Vodafone подорожают — новые цены с 14 января

12:33 Пустые пункты пропуска — необычная ситуация на границе

12:30 Отключение воды в Одессе и области — работа бюветов

12:26 В Белом доме готовят сделку о статусе Гренландии — The Economist

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

06:33 Окончание войны в 2026 году — каков прогноз на Одессу и Украину

2 января

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

1 января

18:47 Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

31 декабря 2025

19:47 Пожелания в канун Нового года 2026 — поздравления от одесситов

14:30 В четырех областях массово увольняют людей — где найти работу

07:37 Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

6 января 2026 г. 9:25
Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026 г. 8:00
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

5 января 2026 г. 18:15
Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

5 января 2026 г. 13:11
Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важные изменения в ОВА — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026 г. 8:00
Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

Срочное обращение Трампа из Белого дома — прямая трансляция

3 января 2026 г. 18:15
Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал имя новых глав ОП и ГУР — эфир Вечір.LIVE

2 января 2026 г. 17:57
Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

2 января 2026 г. 13:02

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации